Объединение муниципальных библиотек подготовило для пермяков мероприятия в режиме онлайн

17:09 | 23.03.2020

Напомним, с 18 марта учреждения культуры закрыты для посещения с целью профилактики распространения коронавируса. Однако они продолжают вести просветительскую работу с читателями благодаря широкому использованию онлайн-технологий.



Так, 23 марта на YouTube-канале библиотеки им. Пушкина (https://www.youtube.com/channel/UCe65bMInbazel0NIm4JzAPA?sub_confirmation=1) прошла онлайн-лекция «Пастернак и Урал», в ходе которой зрителям рассказали о пермском периоде жизни Бориса Пастернака.



24 марта на этом же ресурсе будет опубликована виртуальная экскурсия «По Дому Смышляева». Она расскажет об истории постройки и переустройства старинного особняка, о владельцах и гостях Дома Смышляева. Экскурсия будет доступна на постоянной основе с момента размещения.



24 марта в 18:30 запланирован онлайн–концерт «Сиреневый вечер в Пушкинке» – выступление пермского музыкального коллектива «Сирень». В исполнении хора прозвучат популярные романсы и песни композиторов XIX- XXI веков. Художественный руководитель и дирижер – Елена Ворохобко, концертмейстер – Юлия Кылосова.



25 марта в 15:00 состоится онлайн-лекция «Прогулки по старой Перми». 26 марта будет размещен мастер-класс по созданию броши в форме пера Птицы-Весны, вышитого бисером, пайетками и стеклярусом.



27 марта в 14:00 пройдет онлайн-лекция «Из истории театрального буфета». Лекция подготовлена ко Дню театра. В программе лекции – факты из театральной и литературной жизни Европы и России.



Напомним, также читатели библиотек через интернет могут пользоваться информационными ресурсами и виртуальной справочной службой.

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