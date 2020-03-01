 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

14:59 | 23.03.2020

В Прикамье появился первый мониторинговый центр для защиты детских садов

Новая система безопасности использует выстроенную систему камер видеонаблюдения «Умного города».

В Березниках открылся первый в Пермском крае единый мониторинговый центр для контроля территории дошкольных учреждений. Центр представляет собой систему круглосуточного видеонаблюдения, построенную на оборудовании пермской компании «ВИПАКС». Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, Березники входит в список пилотных городов регионального проекта «Умный город», который предполагает внедрение цифровых технологий для повышения безопасности и комфортных условий для жизни населения. Всего там было установлено около тысячи камер на 100% дошкольных и общеобразовательных учреждениях для обеспечения круглосуточного бесперебойного мониторинга объектов образования.

Сейчас для защиты 64 детских садов было установлено более 650 видеокамер и 6 видеосерверов Domination, которые объединяют все изображения с видеокамер в единый центр. Как пояснили в компании «ВИПАКС», сейчас в едином центре посменно дежурят по два специалиста, которые записи с видеокамер в режиме реального времени. Это позволяет при экстренных ситуациях оперативно реагировать на нештатные ситуации. В будущем планируется ввести аналитический мониторинг видеозаписей, который повлечет за собой увеличение штатных сотрудников и всестороннюю оценку поступаемых записей.

«При поддержке администрации города Березники был создан мониторинговый центр, построенный на современном оборудовании. Все видеозаписи транслируются на мониторинговую стену, где на 24 экранах отображаются более 700 охраняемых участков, - говорит руководитель Управления гражданской защиты города Березники Юрий Скоп. – В дальнейшем мы планируем подключить к системе среднеобразовательные школы и культурные учреждения города».

Как сообщает пресс-служба администрации г. Березники, камеры установлены по всему периметру детских учреждений: на территории, на входе и в зданиях детских садов. При появлении посторонних людей на объектах или при обнаружении нештатных ситуаций - для операторов создана экстренная кнопка, при нажатии которой сигнал поступает во вневедомственную охрану.

Развитие систем видеонаблюдения на общественных территориях, объектах культуры и образования (с последующим выводом изображения в ЕДДС) в рамках проекта «Умный город» запланировано в Соликамске, Нытве (там уже установлено 58 камер на данных объектах в рамках «Умного города»). В Чусовом запланирована установка 16 камер высокой четкости на общественных территориях.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:11 | 23.03.2020
Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики

18:11 | 23.03.2020
Свердловчане получили СМС с просьбой сообщать о возвращениях из зарубежья

17:43 | 23.03.2020
В больнице №40 Екатеринбурга рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусом

17:31 | 23.03.2020
Свердловский СОБР отметил 27-ю годовщину со дня образования

17:26 | 23.03.2020
В Екатеринбурге мусоровоз насмерть сбил дедушку

17:19 | 23.03.2020
МФЦ Пермского края начали прием заявлений на получение материнского капитала за первенца

17:09 | 23.03.2020
В Екатеринбург осенью привезут девять автобусов с кондиционерами

17:09 | 23.03.2020
Объединение муниципальных библиотек подготовило для пермяков мероприятия в режиме онлайн

16:52 | 23.03.2020
Стала известна дата представления нового начальника УМВД России по Екатеринбургу

16:43 | 23.03.2020
Профессор УрФУ рассказал о борьбе с вирусами

16:35 | 23.03.2020
В Перми проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

16:34 | 23.03.2020
В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией «синтетики»

16:06 | 23.03.2020
Для Шарташского лесопарка закупили скульптуры древних животных

15:49 | 23.03.2020
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поймали пьяного буйного таксиста

15:38 | 23.03.2020
Южноуральцев бесплатно проконсультировали по правовым вопросам

15:37 | 23.03.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

15:19 | 23.03.2020
Председатель свердловского отделения «Красного креста» обратился к губернатору и в прокуратуру в связи с нехваткой медицинских масок

14:59 | 23.03.2020
В Прикамье появился первый мониторинговый центр для защиты детских садов

14:52 | 23.03.2020
В пермских МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса

14:52 | 23.03.2020
Невьянский суд отправил местного жителя в колонию за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

14:26 | 23.03.2020
«Екатеринбург-ЭКСПО» объявлено предостережение после того, как на концерте Limp Bizkit неизвестные зажгли фаеры в толпе

13:58 | 23.03.2020
Гуманитарную помощь из Екатеринбурга не отправят в Гуанчжоу

13:36 | 23.03.2020
ФАС предостерег главу свердловского минздрава, предложившего не пускать молодых врачей в частные больницы

13:28 | 23.03.2020
Более 1600 жителей Прикамья захотели стать волонтерами Конституции

13:12 | 23.03.2020
В Екатеринбурге эвакуировали консульство Италии из-за сообщения о минировании

12:57 | 23.03.2020
Пермских землепользователей призывают получать услуги через интернет

12:51 | 23.03.2020
В Алапаевске полицейский сбил женщину насмерть

12:37 | 23.03.2020
Жители Пермского края помогут друг другу во время распространения коронавируса

12:32 | 23.03.2020
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Тверитина

12:26 | 23.03.2020
В пермских школах началась кампания по закупке учебников

12:22 | 23.03.2020
На Среднем Урале электричка сбила мужчину насмерть

12:21 | 23.03.2020
В Перми постепенно потеплеет

11:55 | 23.03.2020
В Екатеринбурге простятся с легендарным подполковником, преподавателем УрЮИ МВД

11:53 | 23.03.2020
В Свердловской области осужден житель Тавды за убийство директора организации по приему лома металлов

11:28 | 23.03.2020
Врачи Свердловской области присоединились к международной акции #останьтесьдома

11:19 | 23.03.2020
В Березовском возбуждено уголовное дело из-за халатности при вводе в эксплуатацию ФОКа за 75 млн рублей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 