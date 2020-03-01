Пермь: новости дня
14:59 | 23.03.2020
В Прикамье появился первый мониторинговый центр для защиты детских садов
В Березниках открылся первый в Пермском крае единый мониторинговый центр для контроля территории дошкольных учреждений. Центр представляет собой систему круглосуточного видеонаблюдения, построенную на оборудовании пермской компании «ВИПАКС». Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, Березники входит в список пилотных городов регионального проекта «Умный город», который предполагает внедрение цифровых технологий для повышения безопасности и комфортных условий для жизни населения. Всего там было установлено около тысячи камер на 100% дошкольных и общеобразовательных учреждениях для обеспечения круглосуточного бесперебойного мониторинга объектов образования.
Сейчас для защиты 64 детских садов было установлено более 650 видеокамер и 6 видеосерверов Domination, которые объединяют все изображения с видеокамер в единый центр. Как пояснили в компании «ВИПАКС», сейчас в едином центре посменно дежурят по два специалиста, которые записи с видеокамер в режиме реального времени. Это позволяет при экстренных ситуациях оперативно реагировать на нештатные ситуации. В будущем планируется ввести аналитический мониторинг видеозаписей, который повлечет за собой увеличение штатных сотрудников и всестороннюю оценку поступаемых записей.
«При поддержке администрации города Березники был создан мониторинговый центр, построенный на современном оборудовании. Все видеозаписи транслируются на мониторинговую стену, где на 24 экранах отображаются более 700 охраняемых участков, - говорит руководитель Управления гражданской защиты города Березники Юрий Скоп. – В дальнейшем мы планируем подключить к системе среднеобразовательные школы и культурные учреждения города».
Как сообщает пресс-служба администрации г. Березники, камеры установлены по всему периметру детских учреждений: на территории, на входе и в зданиях детских садов. При появлении посторонних людей на объектах или при обнаружении нештатных ситуаций - для операторов создана экстренная кнопка, при нажатии которой сигнал поступает во вневедомственную охрану.
Развитие систем видеонаблюдения на общественных территориях, объектах культуры и образования (с последующим выводом изображения в ЕДДС) в рамках проекта «Умный город» запланировано в Соликамске, Нытве (там уже установлено 58 камер на данных объектах в рамках «Умного города»). В Чусовом запланирована установка 16 камер высокой четкости на общественных территориях.
© «Вечерние ведомости»
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