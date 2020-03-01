Более 1600 жителей Прикамья захотели стать волонтерами Конституции

13:28 | 23.03.2020

Они помогут информировать граждан о планируемых изменениях в Конституцию РФ и о проведении общероссийского голосования.



18 марта завершился прием заявок на вступление во всероссийский корпус «Волонтеры Конституции». В Пермском крае желание стать участниками волонтерского корпуса изъявили более 1600 человек.



Координировать корпус волонтеров в крае будет Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».



«Очень приятно, что так много добровольцев отправили заявки. Люди объединяются ради общей цели. При этом каждый может стать частью важного исторического события и внести свой вклад в грядущие перемены», – поделился командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин.



В ближайшее время пройдут собеседования с потенциальными добровольцами. Основными критериями отбора кандидатов станут опыт волонтерской деятельности, успешное обучение на сайте онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» платформы «Добро.рф» и очных тренингов. Обучение является обязательным для всех претендентов. Затем кандидаты сдадут экзамен на знание истории Конституции и планируемых поправок.



Узнать о предлагаемых поправках можно на сайте https://мояконституция.рф/.

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