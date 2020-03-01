 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:37 | 23.03.2020

Жители Пермского края помогут друг другу во время распространения коронавируса

Пермский край присоединился к всероссийской акции #МыВместе. В России открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф все это собрано и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Напомним, в Пермском каре зафиксировано 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 38 человек находятся под наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 1527 - на самоизоляции дома без симптомов ОРВИ.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.

Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом.

Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.

Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при появлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии из-за границы можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: 8 (342) 258-07-87 . Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:11 | 23.03.2020
Прикамье поднялось на 37 позиций в рейтинге регионов по эффективности молодежной политики

18:11 | 23.03.2020
Свердловчане получили СМС с просьбой сообщать о возвращениях из зарубежья

17:43 | 23.03.2020
В больнице №40 Екатеринбурга рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусом

17:31 | 23.03.2020
Свердловский СОБР отметил 27-ю годовщину со дня образования

17:26 | 23.03.2020
В Екатеринбурге мусоровоз насмерть сбил дедушку

17:19 | 23.03.2020
МФЦ Пермского края начали прием заявлений на получение материнского капитала за первенца

17:09 | 23.03.2020
В Екатеринбург осенью привезут девять автобусов с кондиционерами

17:09 | 23.03.2020
Объединение муниципальных библиотек подготовило для пермяков мероприятия в режиме онлайн

16:52 | 23.03.2020
Стала известна дата представления нового начальника УМВД России по Екатеринбургу

16:43 | 23.03.2020
Профессор УрФУ рассказал о борьбе с вирусами

16:35 | 23.03.2020
В Перми проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

16:34 | 23.03.2020
В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией «синтетики»

16:06 | 23.03.2020
Для Шарташского лесопарка закупили скульптуры древних животных

15:49 | 23.03.2020
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поймали пьяного буйного таксиста

15:38 | 23.03.2020
Южноуральцев бесплатно проконсультировали по правовым вопросам

15:37 | 23.03.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

15:19 | 23.03.2020
Председатель свердловского отделения «Красного креста» обратился к губернатору и в прокуратуру в связи с нехваткой медицинских масок

14:59 | 23.03.2020
В Прикамье появился первый мониторинговый центр для защиты детских садов

14:52 | 23.03.2020
В пермских МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса

14:52 | 23.03.2020
Невьянский суд отправил местного жителя в колонию за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

14:26 | 23.03.2020
«Екатеринбург-ЭКСПО» объявлено предостережение после того, как на концерте Limp Bizkit неизвестные зажгли фаеры в толпе

13:58 | 23.03.2020
Гуманитарную помощь из Екатеринбурга не отправят в Гуанчжоу

13:36 | 23.03.2020
ФАС предостерег главу свердловского минздрава, предложившего не пускать молодых врачей в частные больницы

13:28 | 23.03.2020
Более 1600 жителей Прикамья захотели стать волонтерами Конституции

13:12 | 23.03.2020
В Екатеринбурге эвакуировали консульство Италии из-за сообщения о минировании

12:57 | 23.03.2020
Пермских землепользователей призывают получать услуги через интернет

12:51 | 23.03.2020
В Алапаевске полицейский сбил женщину насмерть

12:37 | 23.03.2020
Жители Пермского края помогут друг другу во время распространения коронавируса

12:32 | 23.03.2020
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Тверитина

12:26 | 23.03.2020
В пермских школах началась кампания по закупке учебников

12:22 | 23.03.2020
На Среднем Урале электричка сбила мужчину насмерть

12:21 | 23.03.2020
В Перми постепенно потеплеет

11:55 | 23.03.2020
В Екатеринбурге простятся с легендарным подполковником, преподавателем УрЮИ МВД

11:53 | 23.03.2020
В Свердловской области осужден житель Тавды за убийство директора организации по приему лома металлов

11:28 | 23.03.2020
Врачи Свердловской области присоединились к международной акции #останьтесьдома

11:19 | 23.03.2020
В Березовском возбуждено уголовное дело из-за халатности при вводе в эксплуатацию ФОКа за 75 млн рублей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 