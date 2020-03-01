Жители Пермского края помогут друг другу во время распространения коронавируса

12:37 | 23.03.2020

Пермский край присоединился к всероссийской акции #МыВместе. В России открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.



На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.



На мывместе2020.рф все это собрано и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.



Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.



Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.



Напомним, в Пермском каре зафиксировано 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 38 человек находятся под наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 1527 - на самоизоляции дома без симптомов ОРВИ.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.



Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом.



Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.



Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при появлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии из-за границы можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: 8 (342) 258-07-87 . Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

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