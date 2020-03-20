Пермякам предлагают присоединиться к всемирной акции «Час Земли»

03:49 | 22.03.2020

28 марта в 20:30 в Перми пройдет международная экологическая акция «Час Земли». Все желающие могут поддержать экологическую инициативу, на час отключив свет и электроприборы в квартирах.



Традиционно во время проведения акции «Час Земли» подсветку выключают у самых известных зданий во всем мире. Администрация Перми поддерживает акцию и предлагает пермякам принять в ней участие, отключив на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах.



Суть акции, которая носит добровольный характер, не в том, чтобы сэкономить электричество. «Час Земли» – символ бережного отношения к природе, благодаря которому каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения ресурсов. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. На сегодняшний день это самая массовая акция на планете, в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру.



В России акция проводится с 2009 года. Присоединиться к акции можно здесь: https://wwf.ru/business/earth-hour/.

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