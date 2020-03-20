Для малышей Пермского края закупят качественное детское питание

03:47 | 22.03.2020

Власти Пермского края организовали совместные закупки на поставку специализированного питания для детей первого года жизни. Всего объявлено 6 аукционов с общей начальной ценой контрактов 69,1 млн руб. На эту сумму планируется приобрести более 250 тыс. упаковок детского питания, в том числе сухие адаптированные молочные смеси с пробиотиками и пребиотиками, а также специализированные смеси (низколактозные, антирефлюксные) для детей с пищеварительными дисфункциями. Срок поставки – по заявке заказчика в течение 12 месяцев с даты заключения договора.



По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, обеспечение молочными продуктами детей, прикрепленных к медицинской организации, осуществляется на основании заключения врача в соответствии с утвержденными нормами. Заключение выдается ежемесячно врачом-педиатром в виде рецепта, о чем в амбулаторной карте ребенка делается соответствующая запись. По рецепту смесь можно получить на молочной кухне.



Совместные закупки позволяют выбрать для поставки детского питания единого для всех поставщика, что облегчит контроль качества поставляемых смесей. Также за счет объединения закупок нескольких заказчиков можно получить ощутимую экономию по результатам торгов. Закупки проводятся с использованием типовой документации, что исключает возможность «подгонки» под конкретного поставщика, а с введением единых стандартов поставки повышается качество закупаемых товаров.



Детское питание приобретается для 38 заказчиков Пермского края. Среди них больницы и поликлиники городов Пермь, Соликамск, Нытва, Лысьва, Красновишерск, Верещагино, Кунгур, Очер, Чернушка, Чайковский, Чусовой, Оханск, поселков Куеда, Суксун, Октябрьский, Ильинский, сел Орда, Уинское, Березовка, Барда, Сива, Частые, Усть-Кишерть, Большая Соснова, а также лечебных учреждений Пермского района.



Отметим, что по одной из совместных закупок, объявленной в конце февраля, министерство уже подвело итоги, экономия составила 635 тыс. руб., или 53,5% от начальной цены контракта. Итоги еще пяти аукционов будут подведены в конце марта.



Пермский край активно использует практику совместных закупок не только внутри региона, но и с участием других субъектов Российской Федерации. Так, в прошлом году была организована совместная с Москвой закупка медицинского оборудования. Эффективные инструменты регулятора и конкурентная борьба позволили сэкономить на торгах 62,6 млн руб., или 50% от начальной цены контракта.

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