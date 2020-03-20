Пермь: новости дня
03:47 | 22.03.2020
Для малышей Пермского края закупят качественное детское питание
По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, обеспечение молочными продуктами детей, прикрепленных к медицинской организации, осуществляется на основании заключения врача в соответствии с утвержденными нормами. Заключение выдается ежемесячно врачом-педиатром в виде рецепта, о чем в амбулаторной карте ребенка делается соответствующая запись. По рецепту смесь можно получить на молочной кухне.
Совместные закупки позволяют выбрать для поставки детского питания единого для всех поставщика, что облегчит контроль качества поставляемых смесей. Также за счет объединения закупок нескольких заказчиков можно получить ощутимую экономию по результатам торгов. Закупки проводятся с использованием типовой документации, что исключает возможность «подгонки» под конкретного поставщика, а с введением единых стандартов поставки повышается качество закупаемых товаров.
Детское питание приобретается для 38 заказчиков Пермского края. Среди них больницы и поликлиники городов Пермь, Соликамск, Нытва, Лысьва, Красновишерск, Верещагино, Кунгур, Очер, Чернушка, Чайковский, Чусовой, Оханск, поселков Куеда, Суксун, Октябрьский, Ильинский, сел Орда, Уинское, Березовка, Барда, Сива, Частые, Усть-Кишерть, Большая Соснова, а также лечебных учреждений Пермского района.
Отметим, что по одной из совместных закупок, объявленной в конце февраля, министерство уже подвело итоги, экономия составила 635 тыс. руб., или 53,5% от начальной цены контракта. Итоги еще пяти аукционов будут подведены в конце марта.
Пермский край активно использует практику совместных закупок не только внутри региона, но и с участием других субъектов Российской Федерации. Так, в прошлом году была организована совместная с Москвой закупка медицинского оборудования. Эффективные инструменты регулятора и конкурентная борьба позволили сэкономить на торгах 62,6 млн руб., или 50% от начальной цены контракта.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:49 | 22.03.2020
Пермякам предлагают присоединиться к всемирной акции «Час Земли»
03:47 | 22.03.2020
Для малышей Пермского края закупят качественное детское питание
16:54 | 21.03.2020
Свердловский Роспотребнадзор рассказал о профилактических мероприятиях в отношении коронавируса
16:05 | 21.03.2020
МЧС: 22 марта в Свердловской области ожидается метель и гололедица
15:36 | 21.03.2020
Свердловские мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести денег детям на антисептики
14:53 | 21.03.2020
Отец полицейского, осужденного за пытки подростков в Каменске-Уральском, считает что его сына оговорили
14:52 | 21.03.2020
В Екатеринбурге банда молодых людей ограбила торговый центр
13:45 | 21.03.2020
В Свердловской области появились мошенники, которые выдают себя за поисковиков и агитируют за поправки в Конституцию
11:49 | 21.03.2020
Уральские полицейские, которые обходят больных коронавирусом, получили индивидуальные защитные комплекты
11:44 | 21.03.2020
В родительскую субботу в храмах Екатеринбурга пройдет особое поминовение православных христиан
10:50 | 21.03.2020
Качество строящихся дорог в Свердловской области будет проверять специальная лаборатория
00:07 | 21.03.2020
Мэрия Екатеринбурга подала в суд на общественную организацию лидера азербайджанской диаспоры на Урале
22:28 | 20.03.2020
В Екатеринбурге на Уралмаше грузовик сбил пенсионерку с коляской
21:38 | 20.03.2020
Все кинотеатры Екатеринбурга закроются на карантин
21:25 | 20.03.2020
В Екатеринбурге приземлился самолет из-за сообщения о минировании
20:35 | 20.03.2020
Управляющие компании и ТСЖ стали обрабатывать подъезды многоквартирников в Свердловской области
20:05 | 20.03.2020
Оперштаб Прикамья по коронавирусу разъяснил ограничения мероприятий с численностью более 50 человек
19:40 | 20.03.2020
В Екатеринбурге закроется движение транспорта по улице Хасановской
19:13 | 20.03.2020
Состояние заболевших коронавирусом в Свердловской области оценивается как «удовлетворительное»
18:12 | 20.03.2020
Свердловское Минприроды намерено взыскать с бизнесменов 66 миллионов рублей за вырубку леса на полях
18:09 | 20.03.2020
Пермякам напоминают о мерах профилактики коронавирусной инфекции
17:43 | 20.03.2020
Пострадавшим в результате происшествия в доме на Чернышевского, 3 в Перми оказывается вся необходимая помощь
17:39 | 20.03.2020
«Фактически впустую». Деньги от продажи бывшего кинотеатра в Екатеринбурге потратили на текущие нужды
17:29 | 20.03.2020
Свердловский оперативный штаб проработает вопрос об ограничении работы развлекательных центров
17:16 | 20.03.2020
В маршруте автобуса №1 в Екатеринбурге добавились две остановки
16:15 | 20.03.2020
В Кольцово могут законсервировать зону международных авиалиний
15:50 | 20.03.2020
Музей истории Екатеринбурга будет публиковать на своем сайте лонгриды, подкасты и видео
15:33 | 20.03.2020
Свердловское УФАС проверит магазины на предмет завышения цен