Оперштаб Прикамья по коронавирусу разъяснил ограничения мероприятий с численностью более 50 человек

20:05 | 20.03.2020

С 20 марта решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса временно приостановлено проведение на территории края любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.



Приостановка проведения мероприятий не относится к производственному процессу и транспортировке людей. Также запрет не относится к посещению МФЦ, банков, торговых центров, поскольку в указанных местах организованы особые меры дезинфекции помещений.



Что касается точек общественного питания (кафе, баров, ресторанов) и развлечений (парки отдыха, клубы, батут-центры, дома культуры и пр.), то необходимо контролировать число гостей и не допускать нахождения в одном месте более 50 человек одновременно. Персонал не учитывается, потому что работодатели обязаны не допускать на работу сотрудников, прибывших из-за рубежа или находящихся на карантине.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей региона отнестись с пониманием к принимаемым мерам, от них зависит безопасность родных и близких людей. «Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья. Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



В решении также сказано, что граждане, прибывшие на территорию Пермского края из иностранных государств, должны обеспечить самоизоляцию в домашних условиях продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия, и о прибытии незамедлительно сообщить на горячую линию министерства здравоохранения Пермского края по телефону +7 (342) 258-07-87. По этому же номеру необходимо довести информацию при отсутствии возможности самоизоляции.



Руководители компаний-перевозчиков (вне зависимости от формы собственности предприятия) обязаны обеспечить санитарную обработку каждой единицы общественного транспорта, такси, каршеринга на конечной остановке маршрута и по окончании смены.



Во всех учреждениях и на предприятиях должны быть обеспечены условия для дезинфекции рук в местах общего пользования, а также использование дезинфекционных средств при текущей уборке помещений.



В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, должен быть усилен режим дезинфекции сточных вод системы водоотведения (канализации).



Напомним, в Пермском крае на 20 марта зафиксировано 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Власти региона принимают все меры для предотвращения распространения заболевания.



За невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность (ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):



- физические лица – штраф 100-500 руб.;



- ИП – 500-1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;



- юридические лица – 10-20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



При этом граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение.



Если нарушение самоизоляции повлекло массовое заболевание людей, то может наступить уголовная ответственность, которая предусматривает различные виды наказания – от штрафа до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет по ст. 236 УК РФ (в случае, если заразившийся от гражданина скончался).

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