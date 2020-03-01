Пермякам напоминают о мерах профилактики коронавирусной инфекции

18:09 | 20.03.2020

В детских садах и общественном транспорте продолжается обработка, организован дополнительный инструктаж кондукторов. Волонтеры предлагают пожилым людям помощь по доставке продуктов и лекарств домой.



Напомним, на территории Перми действует введенный главой Перми Дмитрием Самойловым режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. С 19 марта у пермских школьников начались досрочные каникулы. Они продлятся до 29 марта. С 30 марта и ориентировочно до 12 апреля школьники будут обучаться дистанционно.



При этом родителей призывают не допускать нахождения детей в торговых центрах, парках, кино и других местах массового скопления людей. Принимаемые меры необходимы для минимизации распространения инфекции, для обеспечения безопасности и здоровья школьников.



В детских садах введен режим свободного посещения. В начале смены в учреждениях организованы утренние фильтры, массовые мероприятия отменены. Кроме того, особое внимание уделяется дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания.



Перевозчикам поставлена задача дезинфицировать общественный транспорт после каждого рейса и в конце рабочего дня в парке. Кроме того, водители и кондукторы должны работать в средствах защиты – масках. Контроль за обработкой подвижного состава осуществляет контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Так, ежедневно проверяется от 100 до 200 машин. Информация аккумулируется в городском департаменте транспорта и передается в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.



По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, с начала следующей недели для кондукторов будет организован дополнительный инструктаж по дезинфекции салонов автобусов и трамваев между рейсами. Также достигнута договоренность по обработке подвижного состава в конце смены привлеченными специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций.



Департамент социальной политики администрации Перми начал распространение памяток среди пожилых людей. В одной из них говорится, что Пермское региональное отделение «Волонтеры-медики» оказывает помощь одиноким пожилым людям, которые не имеют возможности выйти на улицу. Если нужна помощь в покупке продуктов, бытовой химии, лекарств, выноса мусора из квартиры, необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 и оставить заявку. Время обращения: ежедневно с 10:00 до 18:00. На текущий момент выдано уже порядка 4 тысяч таких памяток.



Отметим, что накануне краевой оперативный штаб принял решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек. Меры предосторожности связаны с эпидемиологической ситуацией по распространению вирусной инфекции.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.



Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом. Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Более подробную информацию можно узнать на сайте Роспотребнадзора https://www.rospotrebnadzor.ru/.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии из заграничной поездки можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: 258-07-87 с 8:00 до 20:00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 236-41-52, 208-34-68.

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