Пострадавшим в результате происшествия в доме на Чернышевского, 3 в Перми оказывается вся необходимая помощь

17:43 | 20.03.2020

20 марта произошел хлопок предположительно бытового газа в жилом доме по адресу: улица Чернышевского, 3. На место сразу же выехал глава Перми Дмитрий Самойлов. Для людей подготовлен пункт временного размещения и помещения маневренного фонда, будет оказана материальная помощь.



20 марта в 12:31 в квартире первого подъезда жилого дома по адресу: улица Чернышевского, 3 произошел хлопок предположительно бытового газа. Глава Перми Дмитрий Самойлов сразу же выехал на место происшествия, пожарные потушили возникшее возгорание в течение 15 минут.



1 человек найден погибшим, 3 человека госпитализированы. Большая часть жителей во время происшествия находилась на работе. Проводится обследование квартир. Сейчас в доме отключено тепло- и газоснабжение, электроэнергия.



Пункт временного размещения для жителей организован в гимназии №33. Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился подготовить маневренный фонд на улице Народовольческой для приема людей, если потребуется. Вечером администрация Свердловского района проведет встречу с жителями, где ответит на все вопросы.



Сейчас на месте работают следственные органы, проводятся все необходимые мероприятия.

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