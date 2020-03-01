В Пермском крае организована бесперебойная поставка товаров первой необходимости

17:29 | 20.03.2020

В ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что федеральные рекомендации об обеспечении двухмесячного запаса продовольствия в регионе соблюдены, распределительные центры и склады региональных и федеральных торговых сетей предельно заполнены всеми продуктами первой необходимости, а также, что подвоз продуктов осуществляется ежедневно и круглосуточно. Таким образом, обеспечение жителей региона в текущих условиях происходит в полном объеме.



Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил минпромторгу проработать вопрос наличия продуктов в торговых сетях, а также вопрос поставок продукции региональных производителей.



Как рассказал Алексей Чибисов, на данный момент ситуация на потребительском рынке стабильна. Все федеральные и региональные сети учитывают повышенный спрос населения на продукты первой необходимости, то есть крупы, сахар, макаронные изделия, консервы, масло растительное. В связи с этим, торговые сети увеличивают запасы товаров длительного хранения (от двух до восьми недель) в торговых объектах и распределительных центрах. Также руководством сетей принято решение об увеличении заказов у поставщиков товаров повышенного спроса.



«Действительно, возникают единичные ситуации, связанные с повышенным спросом на отдельные продукты питания. В некоторых торговых объектах отсутствовали недорогие марки товаров, однако присутствовали другие товары данной категории. И если конкретный товар заканчивается, то на следующий день он уже присутствует на полке магазина», – подчеркнул Алексей Чибисов.



Отдельно он отметил, что сотрудники торговых точек оперативно выкладывают товар в случае увеличения спроса. Также в продаже имеются продукты питания повышенного спроса по акциям и скидкам – для возможности купить их по приемлемым ценам.



Напомним, жители Пермского края могут сообщить о фактах повышения цен в минпромторг Прикамья по электронной почте: Mintorg@permkray.ru.

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