Пермь: новости дня
17:03 | 20.03.2020
Жителям Прикамья рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами в сфере ЖКХ
«В регионе действует режим повышенной готовности, который предполагает ограничение нахождения населения в публичных местах. Рекомендация носит временный характер. При необходимости жители могут передать показания счетчиков, получить справочную информацию или оплатить услуги ЖКХ онлайн с помощью дистанционных сервисов», – пояснили в министерстве.
Так, например, на сайте «КРЦ-Прикамье» функционирует личный кабинет, а также форма обратной связи. Кроме того, жители могут воспользоваться чат-ботом в мессенджере Viber. На сайте регионального оператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» тоже функционирует форма обратной связи. Юридические лица могут онлайн направить заявку на заключение договора.
На сайтах крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона, таких, как «Пермэнергобсыт», «Т-Плюс», ПСК, «Новогор-Прикамье», также функционируют личные кабинеты и формы обратной связи. Работают чаты в мессенджерах и контакт-центры компаний.
При этом офисы организаций продолжают работу в штатном режиме. В них введены дополнительные меры по профилактике распространения вируса.
Напомним, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в условиях режима повышенной готовности необходимо создать условия для обеспечения коммунальной безопасности. «Данные службы приведены в режим повышенной готовности. Во время домашней изоляции или нахождения на карантине жители должны получать все коммунальные услуги: в домах должен быть свет, газ, вода, тепло, мусор должен вывозиться. Все должно работать четко, в интересах людей», – обозначил глава региона.
Ссылки на личные кабинеты: Пермэнергосбыт – https://lk.permenergosbyt.ru/personal/show; КРЦ-Прикамье – https://krc-prikam.ru/; Теплоэнерго – http://pkgyp-te.permkrai.ru/; ПСК – https://perm.esplus.ru/clients/kak-peredat; Т-Плюс – http://www.tplusgroup.ru/org/perm/; Новогор-Прикамье – https://novogor.perm.ru/; Газпром – http://permrg.ru/abonents/personalcab.php.
Напомним, с 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. На данный момент в регионе подтверждено 3 случая заболевания на прошлой неделе. Новых случаев не выявлено.
© «Вечерние ведомости»
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