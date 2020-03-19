Пермь: новости дня
14:19 | 20.03.2020
В столице Прикамья появится четыре специальных медучреждения для размещения пациентов с пневмонией
По распоряжению Правительства РФ в Прикамье будет внедрена новая схема маршрутизации пациентов с пневмониями: для них создаются специальные отделения. В краевой столице таких будет 4, еще ряд учреждений откроется в скором времени в территориях. Как пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, за этими пациентами будет усилен контроль. «Все пациенты, имеющие диагноз пневмонии, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы», - подчеркнула она.
Также, по словам Оксаны Мелеховой, на данный момент во всех медучреждениях внедряются новые алгоритмы опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощь.
Сейчас в Прикамье работают два обсерватора – в Перми и Очере, на 110 мест. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой.
Об отсутствии медицинских масок можно сообщить на портале «Управляем вместе».
С 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. На вечер 19 марта Роспотребнадзор Пермского края подтвердил 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.
Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.
Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.
© «Вечерние ведомости»
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