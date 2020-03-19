В Перми произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

13:39 | 20.03.2020

Произошел взрыв газа в жилом доме по адресу: улица Чернышевского, 3. На место сразу же выехал глава Перми Дмитрий Самойлов, работают экстренные службы.



По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в квартире на 3 этаже 1 подъезда многоквартирного дома по адресу: улица Чернышевского, 3 произошел взрыв бытового газа. На месте находится глава Перми Дмитрий Самойлов, работают все экстренные оперативные службы.



Обстоятельства произошедшего выясняются.



По предварительным данным от краевого минздрава, один человек погиб, четверо пострадали.

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