Пермским родителям советуют быть внимательнее к своим детям во время досрочных каникул

12:43 | 20.03.2020

В связи с мероприятиями по профилактике распространения коронавируса с 19 марта во всех школах города объявлены весенние каникулы, а с 30 марта обучение будет организовано дистанционно. Родителей просят в этот период уделять больше внимания и заботы своим детям.



Напомним, в период противоэпидемических мероприятий не только объявлены досрочные каникулы, после которых дети продолжат обучение дистанционно, но и отменены занятия в кружках и секциях, приостановлена работа учреждений культуры – библиотек, выставок, театров и культурно-досуговых и концертных центров, специалисты не рекомендуют выезжать за пределы региона проживания. В связи с этим родителям необходимо продумать досуг и занятость своих детей, предотвратить бесцельное нахождение школьников в торговых центрах и других местах массового скопления людей.



Психологи советуют родителям в это время находиться всегда на связи со своим сыном или дочерью, принимать активное участие в формировании распорядка дня, заранее продумывать совместные дела и индивидуальные занятия ребенка.



- В период каникул важно сохранить традиционный режим дня. Родителям нужно найти возможность чаще звонить ребенку, интересоваться, чем занимается сын или дочь. Совместно обсудить с ребенком, как лучше организовать досуг, чем ему интересно будет заниматься в свободное время, - отмечает специалист городского психологического центра Наталья Гущина.



Отметим, что многие мировые площадки открыли доступ к просмотру своих спектаклей и концертов, онлайн-кинотеатры предлагают бесплатные просмотры фильмов и сериалов. Свободное время можно посвятить и самообразованию. Так, на сайте https://olimpiada.ru/ размещены книги, сайты и другие ресурсы, которыми пользуются победители и призеры олимпиад. «Объединение муниципальных библиотек» предоставляет для записанных в городские библиотеки читателей доступ к сетевым удаленным ресурсам через интернет.

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