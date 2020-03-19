В Прикамье листки нетрудоспособности можно будет оформить по телефону

12:04 | 20.03.2020

19 марта об этом стало известно во время проведения очередного оперативного штаба по коронавирусу под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина.



С 20 марта в Прикамье начинает действовать новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. «Все пермяки, вернувшиеся домой из любой зарубежной страны, имеют право на выдачу листа нетрудоспособности, позвонив из дома по горячей линии: 8(342)258-07-87. Мы расширили количество каналов и число работников по приему вызовов. Прошу всех жителей Пермского края, прибывающих на территорию, это иметь в виду и пользоваться этой возможностью, чтобы обезопасить других жителей региона», - отметила министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Также она обратила внимание, что все члены семьи прибывшего из-за границы имеют право на самоизоляцию и на получение листа нетрудоспособности.



По данным краевого минздрава, сейчас в Пермском крае на карантине и под медицинским наблюдением находится 697 человек. Из них госпитализированы и находятся в инфекционном отделении 23 человека. Изолирован на дому 361 человек, приехавший из стран, внесенных в список неблагополучных по коронавирусу. 313 человек самоизолированы, так как недавно прибыли из стран, где есть опасность заражения. К ним ежедневно приходят медработники.



Сейчас в Прикамье работают два обсерватора – в Перми и Очере, на 110 мест. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой.



Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с распространением коронавируса находится на контроле. «Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. Берегите себя и своих близких», - подчеркнул он.

© «Вечерние ведомости»