Дмитрий Махонин предложил направить дополнительные средства на социальную поддержку жителей Прикамья

18:57 | 19.03.2020

На нее смогут рассчитывать более 105 тыс. жителей региона: ветераны труда Пермского края, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также родители детей-инвалидов.



Сегодня, 19 марта, состоялось заседание Законодательного собрания Пермского края, на котором сразу в 2 чтениях приняты поправки в бюджет 2020 года и на плановые 2021-2022 гг. Глава Пермского края Дмитрий Махонин предложил направить дополнительные средства в размере 360 млн рублей на 3 года для оказания социальной поддержки жителям.



Глава Прикамья отметил, что правительством и депутатами проделана большая подготовительная работа: «Я понимаю, что есть спорные вопросы, но самое главное, что в этом зале рождается истина. Именно плюрализм мнений, на основе которого принимается консолидированное решение, - это оптимальное средство, чтобы жители региона почувствовали улучшения», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Глава Пермского края предложил внести ряд поправок, касающихся социальной поддержки жителей региона.



В частности, Дмитрий Махонин отметил значимость направления дополнительных средств из регионального бюджета на ремонт жилья тружеников тыла. На эти цели глава Прикамья попросил предусмотреть 20 млн рублей, на которые 200 тружеников тыла смогут привести свои квартиры и дома в порядок. Напомним, также в этом году в Прикамье отремонтируют жилье 100 ветеранов Великой Отечественной войны.



Также Дмитрий Махонин выступил с предложением обеспечить возможностью бесплатного надомного обслуживания не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. На это планируется направить 170 млн на 3 года.



Еще одна поправка, которую внес глава региона, касается льготного проезда для ветеранов труда Пермского края в летний период. Всего в регионе сейчас проживает 102 тыс. человек, которые смогут рассчитывать на данную меру поддержки. На эти цели в поправках к бюджету предусмотрены 159 млн рублей на 3 года.



По словам Дмитрия Махонина, в особой поддержке нуждаются дети-инвалиды и их родители. Глава Прикамья предложил направить дополнительные средства в размере 15 млн рублей на обеспечение семей с детьми, имеющими 3 степень инвалидности, услугами сиделок. Всего такую помощь смогут получить 286 детей. «Родители этих детей каждый день совершают подвиг. Уже сейчас 50 детей получают такую социальную поддержку. Но в крае таких ребят больше. Считаю, что все они должны иметь возможность получать соцподдержку в виде сиделки, а родители могли бы иметь возможность жить полноценной жизнью, отвлекаться от этого нелегкого повседневного труда. Кроме того, в ближайшее время мы выйдем с этой инициативой по изменению федерального законодательства, чтобы родители имели право работать и не терять соответствующих социальных льгот», - отметил глава региона.



Отметим, депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли поправки в бюджет на распределение 12 млрд рублей прошлогоднего остатка на бюджет 2020 года и 2021-2022 гг. 3,7 млрд являются «связанными» и поэтому не нуждаются в распределении законом о бюджете. Эти деньги будут направлены на строительство новых детсадов и школ, газопроводов, на переселение из аварийного жилья в Березниках и пр. В частности, из 8,2 млрд рублей 1,5 направят на бесплатное питание для младших школьников, поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет и создание дополнительных мест. Еще 450 млн рублей пойдут на восстановление прав обманутых дольщиков. На приобретение автобусов региональных маршрутов в рамках модернизации транспортной системы края поправками предусмотрено около 500 млн рублей. На ремонт производственной базы «Автовокзал», где будет располагаться автобусный парк, в бюджете заложено более 300 млн рублей. На текущий год перенесены и выплаты в размере 2 млрд рублей муниципалитетам, в которых с начала года приняли решение об отмене ЕНВД.



Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что принятие поправок в бюджет традиционно требует большой совместной работы губернатора, правительства края и депутатского корпуса. «Надо сказать, что принятые поправки достаточно сбалансированные: мы сохранили социальную направленность бюджета и нашли возможность увеличить финансирование важных инфраструктурных объектов», - заключил он.

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