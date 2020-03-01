«Горьковка» продолжает работать с читателями

18:50 | 19.03.2020

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького приостановила доступ посетителей в свое здание, но не прекращает деятельность, а продолжает работать с читателями. Поменялся лишь формат взаимодействия.



Директор библиотеки им. А.М. Горького Елена Сезёмина прокомментировала ситуацию: «Министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский принял, на наш взгляд, правильное решение: не останавливать деятельность учреждений культуры, а поменять формат, сделав наши мероприятия и услуги доступными для посетителей в онлайн-пространстве. У каждого читателя есть возможность воспользоваться литературой из Пермской электронной библиотеки (ПЭБ) и, не выходя из дома, поработать с полнотекстовыми документами из электронных баз данных. Как это сделать, мы будем рассказывать на нашем сайте».



Массовые мероприятия «Горьковки» перейдут в онлайн-формат с трансляцией на YouTube-канале библиотеки. Продолжат работу библиотечные клубы и выставки литературы, будут проводиться виртуальные экскурсии, встречи и презентации. В обычном режиме будут обслуживать читателей межбиблиотечный абонемент и виртуальная справочная служба, по-прежнему работает доступ к электронному каталогу библиотеки.



В ближайшее время библиотека приглашает читателей посетить новую виртуальную выставку «Книги петровской эпохи». О ней рассказала заведующая отделом редких книг «Горьковки» Марина Шпакова: «Наша новая выставка рассказывает об этапах книгопечатания в России в XVIII веке. На ней представлены уникальные издания этой эпохи, сохранившиеся в фонде редких книг библиотеки Горького - одного из старейших книжных собраний Пермского края».



Сейчас «Горьковка» готовит виртуальный концерт-беседу «Звучащий редкий фонд», выставку «Песни Победы. 1941–1945 годы» и другие события онлайн-формата.



Информация о планируемых мероприятиях публикуется на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/ и в социальных сетях.

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