Пермь: новости дня
18:41 | 19.03.2020
Депутатам Пермской городской Думы представили информацию о профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних
Профилактические мероприятия проходят в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный город», а также программ, ориентированных на занятость несовершеннолетних, развитие спорта. Финансирование программы растет каждый год, увеличивается и объем поддержки мероприятий: в 2019 году – 6 млн рублей, в 2020 году – более 9 млн рублей.
По словам Виктора Голенкова, за эти годы увеличился охват жителей города – в этом году более 7 млн человек. Это связано с активным использованием интернет-ресурсов и социальных сетей. Также создана «сетевая дружина», которая помогает выявить группы риска в сети. Действуют и традиционные формы профилактики: фестивали, конкурсы, спортивные праздники, распространение печатной продукции. Немалую роль отводят и профилактическим классам в общеобразовательных учреждениях города Перми, где учащиеся сами проводят профилактические мероприятия. В городе таковых 530 классов.
Хорошие результаты показали краш-курс «Антинаркотик» и конкурс молодежных инициатив по пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни».
Проводятся антинаркотические мероприятия с родительским сообществом, с участием психологов, наркологов, сотрудников полиции.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов интересовался, ведется ли учет результатов профилактических мероприятий. Виктор Голенков пояснил, что во внимание принимаются данные из медицинских учреждений. «Объективно оценить очень сложно: с одной стороны, количество больных сократилось, с другой, увеличилось количество обратившихся в связи с отравлением веществами. Мы активно работаем в этом направлении и ориентированы на достижение высоких результатов», – отметил он.
Депутат и член антинаркотической комиссии Илья Лисняк отметил, что тема очень важная, появилось множество новых механизмов по профилактике проблемы, однако в связи со сложившейся ситуацией предложил пересмотреть сроки проведения мероприятий. Администрация сообщила, что действовать будут в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края.
Депутат Василий Кузнецов подытожил, что необходимо представлять конкретные данные.
Информация была принята к сведению.
© «Вечерние ведомости»
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