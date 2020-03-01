Оперштаб по коронавирусу: В Пермском крае отменяются мероприятия с числом участников более 50 человек

18:11 | 19.03.2020

Штаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае по предложению главы региона Дмитрия Махонина принял решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек. Меры предосторожности связаны с эпидемиологической ситуацией по распространению вирусной инфекции.



На заседании оперштаба также принято решение о введении досрочных каникул в школах. Они продлятся с 23 по 29 марта, а с 30 марта по 12 апреля – школьники смогут обучаться дистанционно с помощью образовательной платформы ЭПОС. В детских садах введен режим свободного посещения, в колледжах и вузах введено дистанционное обучение.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к родителям, чьи дети не посещают образовательные учреждения: «Родители, чьи дети не ходят в эти дни на учебу в школу, колледж или вуз, не допускайте нахождения ребят в торговых центрах, парках или кино. Принимаемые нами меры – не каникулы для отдыха, а способ добровольной самоизоляции, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции, для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья».



Напомним, с 15 марта в Пермском каре введен режим повышенной готовности. На данный момент в регионе подтверждено 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Новых случаев заражения не выявлено.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделений из носа. Вирус может попасть на любую грязную поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.



Самое главное средство профилактики заражения коронавирусом — частое мытье рук с мылом.



Основные симптомы болезни — повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.



Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

© «Вечерние ведомости»