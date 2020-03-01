Пермь: новости дня
16:38 | 19.03.2020
В бюджет Прикамья внесены изменения на 12 миллиардов рублей
«Надо сказать, что принятые поправки достаточно сбалансированные: мы сохранили социальную направленность бюджета и нашли возможность увеличить финансирование важных инфраструктурных объектов», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Поправки вызваны необходимостью распределить остатки средств бюджета прошлого года в размере около 12 млрд рублей. Всего в ходе совместной работы правительства и депутатского корпуса было распределено 8,2 млрд рублей, при этом изменения не коснулись 3,7 млрд рублей. Эти средства, как запланировано, направят на строительство детских садов и школ, газопроводов, переселение из аварийного жилфонда в Березниках и др.
Часть средств пойдет на реализацию задач январского послания президента: бесплатное питание для школьников начальных классов, поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет и создание дополнительных мест в детских садах и школах.
На восстановление прав обманутых дольщиков проект поправок предусматривает выделение 450 млн рублей. На приобретение автобусов региональных маршрутов в рамках модернизации транспортной системы края поправками предусмотрено около 500 млн рублей. На ремонт производственной базы «Автовокзал», где будет располагаться автобусный парк, запланировано выделить более 300 млн рублей.
Меры поддержки для муниципалитетов предусматривают досрочный транш в размере 2 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов тем территориям, где уже приняли решение об отмене ЕНВД.
Ряд поправок предполагает увеличение финансирования на объекты капитального и автодорожного строительства. Одна из поправок предусматривает выделение по 2,8 млрд рублей в 2020 и 2022 годах в уставной капитал ООО «Олимпия-Пермь» на строительство аквапарка.
Между чтениями также были приняты поправки исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина. «Это работа последних двух недель. Мы с коллегами из правительства посчитали возможным и нашли дополнительные средства, направленные на увеличение социальных гарантий и выплат жителям. Они являются точечными. Распространяются на определенные категории населения, но очень важные категории», - отметил глава региона.
Так, принято решение выделить дополнительно 15 млн рублей на три года для финансирования услуг сиделки для детей с инвалидностью с 3-й степенью ограниченности. Согласно пояснению, предлагаемое увеличение позволит полностью обеспечить сиделками детей, нуждающихся в постоянном уходе.
Ряд поправок обеспечил дополнительное финансирование мер поддержки для тружеников тыла и ветеранов труда: 20 млн рублей на ремонт жилых помещений и 169 млн рублей (на три года) на бесплатное надомное обслуживание тружеников тыла, а также 159 млн рублей (на три года) на льготный проезд для ветеранов труда.
© «Вечерние ведомости»
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