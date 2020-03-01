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16:16 | 19.03.2020

Краевой парламент оценил работу Фонда капитального ремонта Прикамья

Депутаты в рамках «правительственного часа» заслушали информацию о системе капитального ремонта. Доклад вызвал много вопросов краевых парламентариев.

По словам докладчика – зампреда краевого правительства Антона Удальева, в 2019 году Фонд капитального ремонта Пермского края впервые за пять лет вышел на объем работ, который практически соответствует собранным средствам. Иными словами, все деньги, которые есть в фонде, сейчас направлены на проведение работ.

На сегодняшний день в контрактах фонда около 3 млрд руб. И почти на 2,5 млрд руб. разрабатывается проектно-сметная документация.

Чтобы повысить эффективность капремонта, в рамках региональной программы капитального ремонта проводится комплексное обследование многоквартирных домов. На 2019 год 3,3 тыс. домов были обследованы, а еще 5,7 тыс. планируют обследовать до конца 2020 года. Предметом обследования являются основные конструктивные элементы и инженерные системы, входящие в состав общедомового имущества.

С 2015 года капитальный ремонт проведен в 1177 домах, а также 1405 различных видов работ. Сейчас для 662 домов разрабатывается проектно-сметная документация, и в 402 домах идут строительно-монтажные работы. Начиная с 2018 года, Фонд применяет комплексный подход при проведении капитального ремонта. Это означает, что в планы замены включается сразу несколько видов ремонта. Во «внутренний комплекс» входит ремонт инженерных систем и подвалов, а во «внешний» — ремонт крыш, фасадов и фундаментов.

К сожалению, одним из основных направлений фонда остается взыскание просроченной задолженности с населения и муниципалитетов, являющихся собственниками помещений. За минувший год фонд направил жителям региона 10 тысяч уведомлений о взыскании задолженности. Уровень долга на сегодняшний день составляет около 2 млрд рублей.

Доклад вызвал множество вопросов краевых парламентариев: от конкретных проблемных объектов в избирательных округах до общих принципов реализации закона о капитальном ремонте. Депутаты предложили правительству края и руководству регионального оператора еще раз проанализировать работу системы капитального ремонта в Пермском крае и обратить внимание на ряд проблем, в том числе по работе с задолженностью.

© «Вечерние ведомости»

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