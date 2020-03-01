ЗС поддержало инициативу о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

15:59 | 19.03.2020

Депутаты краевого парламента поддержали инициативы глав городов Перми, Кизела и Лысьвы по обращению к президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести».



Пермский край был и остается крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей. В первую очередь, это предприятия тяжелой промышленности. В годы Великой Отечественной войны все предприятия региона были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Для фронта работала вся промышленность Перми, шахтеры КУБа и металлурги Лысьвы.



По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, пермяки в годы войны показали свой характер и стальную выдержку, а их города достойны носить звание «Город трудовой доблести».



Всего в годы Великой Отечественной войны 11 орденами было награждено 9 предприятий Прикамья, при этом завод № 172 им. Ленина был награжден 3 орденами.



Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.



В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

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