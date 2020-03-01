Пермская филармония переносит даты проведения X фестиваля Дениса Мацуева

14:16 | 19.03.2020

Перенос связан с тем, что с 15 марта в Пермском крае из-за коронавируса введен режим повышенной готовности.



Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева пройдет с 25 по 28 апреля. 25 и 26 апреля состоятся концерты симфонической музыки, 27 апреля Денис Мацуев приглашает на свой сольный вечер, завершится фестиваль 28 апреля большим джазовым сейшеном.



Все купленные билеты действительны. Все вопросы принимаются по телефону: +7 (342) 235-10-20.

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