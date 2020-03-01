В Лысьвенскую городскую больницу поставят новый УЗИ-аппарат

13:16 | 19.03.2020

Возможность получить высокоточное обследование получили 71 тысяча прикрепленных к больнице.



Власти Пермского края подвели итоги аукциона на поставку диагностического ультразвукового аппарата для Городской больницы Лысьвенского городского округа. Победителем признана компания ООО «АРИУС-Н», которая согласилась поставить аппарат за 4,2 млн рублей.

В медучреждении отметили, что новый современный аппарат позволит осуществлять более точную диагностику заболеваний, а также выявлять онкологию на ранних стадиях. По данным руководства больницы, к учреждению прикреплена 71 тысяча человек, которые смогут пройти обследование на новом оборудовании.



В соответствии с техническим заданием новый аппарат должен иметь 4 датчика. Все оборудование должно быть новым, 2020 года выпуска. Срок предоставления гарантии качества - не менее 36 месяцев. Основное назначение УЗИ-аппарата - проведение исследований малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы, абдоминальных исследований, общей визуализации в педиатрии, эхокардиографии взрослых и детей, а также исследований сосудов, в том числе транскраниальной допплерографии.



УЗИ-аппарат должен поступить в диагностический центр Лысьвенской городской больницы в течение двух месяцев с даты заключения контракта.



Отметим, что в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в течение 2019 года было закуплено более 350 единиц современной медицинской техники на сумму более 1,2 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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