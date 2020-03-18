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12:59 | 19.03.2020

Муниципальные библиотеки Перми предоставили читателям удаленный доступ к своим ресурсам

В рамках реализации в Перми плана мероприятий по профилактике коронавируса временно ограничено обслуживание читателей в помещениях муниципальных библиотек. Однако услугами библиотек все желающие могут воспользоваться в режиме онлайн.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек» предоставляет для записанных в городские библиотеки читателей доступ к сетевым удаленным ресурсам через интернет. Среди них, например, информационный ресурс IPRbooks, который содержит более 40 000 учебных и научных лицензионных изданий по всем областям знаний, в том числе произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, научная и научно-популярная периодика, 60 000 изданий из фондов научных и публичных библиотек, а также на нем представлены издательские коллекции.

Еще один ресурс – «ЛитРес». Здесь более 200 000 электронных и аудиокниг, среди которых актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках.

Для доступа читателям необходимо получить логин и пароль, обратившись в муниципальную библиотеку Перми по телефону: 207-50-34.

Студенты могут воспользоваться «Университетской библиотекой онлайн» — это электронная библиотека учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу.

Школьники могут воспользоваться «Библиошколой». Школьный портал – инновационный образовательный ресурс, предоставляющий доступ к учебно-методической и познавательной литературе. Здесь можно найти учебники, программную литературу для школьников с 1 по 11 класс, методические материалы для педагогов и преподавателей.

Для доступа к этим двум ресурсам также необходимо получить логин и пароль, обратившись в муниципальные библиотеки города Перми по телефонам, указанным здесь: http://www.biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=9.

Отметим, что доступ ко всем перечисленным ресурсам возможен с персонального компьютера, мобильного устройства: планшета или смартфона. Для удобства также можно скачать мобильное приложение ресурса «ЛитРес».

Также у «Объединения муниципальных библиотек» есть услуга виртуальной справочной службы. С помощью нее выполняются запросы по подбору информации по электронным ресурсам с предоставлением полных текстов документов, составление тематических списков литературы, выполнение адресных и фактографических справок по электронной почте. Сделать это можно по форме виртуальной службы «Спросить библиотекаря» в правом нижнем углу на главной странице сайта «Объединение муниципальных библиотек» http://www.biblioteki.perm.ru/. Виртуальная справочная служба работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 20:00, в субботу с 10:00 до 17:00.

Кроме того, через виртуальную справочную службу можно осуществить электронную доставку документов из фонда Центральной городской библиотеки им. Пушкина для читателей всех муниципальных библиотек города.

Также городские библиотеки предлагают другие онлайн-услуги и возможности – это трансляция литературно-музыкальных мероприятий, лекций, встреч с писателями и художниками, экскурсий, мероприятия для детей, викторины, игры, конкурсы, виртуальные тематические выставки, доступ к электронному каталогу. Также дистанционно на сайте библиотеки можно продлить срок пользования книгой.

Как пояснили в «Объединении муниципальных библиотек», список онлайн-сервисов и электронных услуг будет пополняться. Следить за обновлениями можно на сайте http://www.biblioteki.perm.ru/.

© «Вечерние ведомости»

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