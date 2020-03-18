УФССП по Пермскому краю временно ограничивает личный прием

12:26 | 19.03.2020

По сообщению Федеральной службы судебных приставов, с 19 марта ограничен личный прием посетителей как в центральном аппарате ФССП России, так и в структурных подразделениях территориальных органов службы.



Для получения информации прикамцам рекомендуют использовать сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России http://fssprus.ru/. Обращения можно направить в письменной форме или через интернет-приемную.

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