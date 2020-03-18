Президент: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, если позволит эпидемиологическая ситуация

12:18 | 19.03.2020

Президент России Владимир Путин подписал Указ по дате голосования по поправкам в Конституцию. Всероссийским днем голосования названо 22 апреля 2020 года.



При этом во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой президент заявил, что подготовку к голосованию нельзя прекращать. «Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта (эпидемиологическая – прим. ред.) ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».



Элла Памфилова согласилась, что здоровье и безопасность наших граждан – это самое главное.

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