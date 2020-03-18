Дмитрий Махонин и Дмитрий Кобылкин обсудили реализацию нацпроекта в Прикамье

12:00 | 19.03.2020

18 марта состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Первоочередное внимание было уделено мероприятиям, направленным на реализацию в регионе федеральных проектов «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В частности, обсуждались вопросы проектирования зеленых зон на территории лесничеств, совершенствование законодательства в сфере лесоустройства и лесопользования, а также планы по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и предлагаемые регионом решения по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.



В 2020 году в рамках нацпроекта из федерального бюджета Пермскому краю выделено 180 млн руб. Прикамье стремится увеличить число мероприятий, направленных на поддержание экологии, для этого дополнительно направляются средства из краевого бюджета в сумме 29,2 млн руб.



Дмитрий Махонин проинформировал министра о ходе закупок лесохозяйственной техники и парашютно-десантного снаряжения в преддверии пожароопасного сезона. Кроме того, для грамотного планирования работы лесопромышленного комплекса и в рамках цифровизации отрасли в Прикамье полным ходом идет создание региональной информационной системы «Умный лес». В ее основу легли материалы лесоустройства, включающие информацию о составе лесов, их использовании и воспроизводстве. Планируется, что к 2022 году актуальным лесоустройством будет охвачено 25% лесничеств края общей площадью 2,6 млн га.



На встрече также обсуждался вопрос федерального софинансирования строительства мусоросортировочных станций на территории Пермского края и ряд законодательных инициатив, направленных на обеспечение более качественного вывоза мусора и налаживание четкого контроля обращения с отходами.



Напомним, в Пермском крае 11 полигонов ТКО, включенных в ГРОРО (суммарной мощностью 1,325 млн тонн в год), 7 санкционированных свалок, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) суммарной мощностью 113 тыс. тонн в год, и один объект обработки ТКО мощностью 45 тыс. тонн в год.

В рамках нацпроекта «Экология» с 2021 по 2023 год в регионе планируется ввод в эксплуатацию шести объектов размещения ТКО суммарной мощностью 1,030 млн тонн в год и девяти объектов обработки ТКО суммарной мощностью 965 тыс. тонн в год. В настоящее время в Минприроды России от региональных властей поступила информация о планах по созданию семи объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки 1 044 тыс. тонн в год.



Подводя итоги встречи, глава Минприроды России отметил, что все озвученные руководителем региона предложения будут переданы для проработки профильным подразделениям министерства. Глава Пермского края в свою очередь выразил надежду, что федеральное министерство поддержит проекты региона.

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