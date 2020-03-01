Одобрены изменения Генплана Перми в отношении двух площадок

18:13 | 18.03.2020

Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрили изменение функционального зонирования участков по улице Докучаева, 23 и бульвару Гагарина, 18. Окончательное решение примут депутаты гордумы на ближайшем пленарном заседании.



Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, проект изменений Генерального плана города подготовлен по заявлению АО «ПЗСП». Проектом предусмотрено изменение функционального зонирования площадок по улице Докучаева, 23 и бульвару Гагарина, 18 для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов.



Так, в границы зоны жилой застройки (СТН-Д) планируется включить участок по улице Докучаева, 23, который в настоящее время расположен в общественно-деловой, специализированной зоне (ТСП-ОД). Зонирование участка по бульвару Гагарина, 18, относящегося к зоне рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р), планируется изменить путем включения в границы функциональной зоны городского центра (СТН-Б).



В отношении обеих территорий были проведены исследования, включающие анализ состояния окружающей среды, планировочных и градостроительных особенностей сложившейся застройки, а также транспортной и инженерной инфраструктур. По итогам исследований сделаны выводы о том, что изменение функционального зонирования не окажет негативного влияния на развитие территории города, а застройка – не ухудшит транспортную и пешеходную пропускную способность прилегающих улиц.



– Вопрос об изменении зонирования рассматривался на публичных слушаниях, которые признаны состоявшимися, – отметила Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.



Внесение изменений в Генеральный план города осуществляется в рамках подготовки градостроительной документации данных территорий, которую разрабатывает АО «ПЗСП». В 2019 году между правительством Пермского края, администрацией Перми и АО «ПЗСП» заключено трехстороннее соглашение, в рамках которого застройщик реконструирует и передаст в муниципальную собственность детский сад по улице Братской, 10. Подготовка градостроительной документации по улице Докучаева, 23 и бульвару Гагарина, 18 также является частью подписанного соглашения.

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