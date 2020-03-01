Пермь: новости дня
18:00 | 18.03.2020
В Пермской краевой детской больнице за год вдвое увеличилось число онлайн-консультаций
В планах администрации медучреждения наращивать число таких консультаций. С начала 2020 года помощь в режиме онлайн была оказана 303 пациентам.
По словам врача детского офтальмологического отделения КДКБ Натальи Кужелевой, новые технологии позволяют эффективно организовать работу, оперативно собирать консилиумы по сложным клиническим случаям, не требуя личного присутствия. «Онлайн мы передаем все необходимые данные ребенка, результаты анализов, анамнез, симптомы, результаты обследования, чтобы каждый участник видел объективную картину. Для пациентов это уникальная возможность получить специализированную медицинскую помощь, не выезжая в краевой центр, сохраняя время и средства», – отмечает она.
Телемедицина – инструмент, позволяющий оказывать оперативную помощь в онлайн режиме. С ее помощью врачи могут определить диагноз, скорректировать план лечения на основе анализов и обследований, полученных по электронной почте, или изображений, выведенных на экран прямо во время телемедицинской консультации. Высококвалифицированные специалисты КДКБ активно участвуют в оказании дистанционной медицинской помощи с применением новых технологий: они дают обратную связь коллегам по всем случаям обращений из районных больниц и получают ее от коллег из федеральных центров и ведущих клиник РФ.
Напомним, развитие телемедицинских консультаций проходит в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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