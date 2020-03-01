Жители Прикамья могут принять участие в крупнейшем в России ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв-2020»

17:55 | 18.03.2020

17 марта стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем могут принять и жители Пермского края. Заявку на конкурс можно подать на сайте цифровойпрорыв.рф.



«Цифровой прорыв» – крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий. Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В 2019 году участниками конкурса стали свыше 66 тыс. человек, а в финал конкурса вышли более 3 тыс. участников. Одними из победителей конкурса стала команда Genesis из Перми.



«В этот раз мы планируем провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 хабах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит создать действительно конкурентную среду, обеспечить достойные призы от наших партнеров. Каждый партнер, в свою очередь, получит множество различных решений актуальных бизнес-задач. Над каждым кейсом будет работать не одна-две команды, а минимум 10. Что касается финала, то, как и в прошлом сезоне, он пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1,5 тыс. конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Сейчас, согласно индексу «Цифровая Россия», уровень проникновения «цифры» в регионы превышает 60%, а в наиболее продвинутых – перевалил за 75%. Одновременно с этим доля IT-специалистов составляет лишь 2,44% от занятого населения. И в будущем потребность в ИТ-специалистах продолжит только расти.



«К примеру, сейчас, во время распространения новой коронавирусной инфекции, все более актуальными становятся вопросы удаленной работы на дому, онлайн-обучения в вузах и школах, а также удаленной доставки различных товаров (развитие электронной коммерции). Таким образом, новые вызовы становятся дополнительными возможностями для развития ИТ-отрасли, что требует большего количества соответствующих специалистов», – отметил Алексей Комиссаров.



Участником конкурса может стать гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. В соревнованиях могут принять участие программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, специалисты в области data science, менеджеры проектов, дизайнеры программного обеспечения, аниматоры, гейм-дизайнеры, специалисты по UX/UI и прочие специалисты IT-отрасли.



Кроме соревновательной составляющей, программа финала будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.



Участники получат широкий выбор возможностей: стажировки, трудоустройства, менторская поддержка при разработке проектов, образовательная программа, денежные призы. Общий призовой фонд во втором сезоне конкурса составит 40 миллионов рублей.



Формировать кейсы будут государственные и коммерческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI.



Конкурс пройдет в несколько этапов: первый – подача заявки и регистрация, а второй – онлайн-тестирование на предмет цифровой грамотности на наличие базовых знаний и навыков, необходимых для специалистов в IT-секторе.



Участники, которые успешно пройдут онлайн-тестирование, перейдут к третьему этапу – им предстоит объединиться в команды и принять участие в 8 очных региональных отборочных хакатонах.



Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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