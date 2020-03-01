Пермь: новости дня
17:55 | 18.03.2020
Жители Прикамья могут принять участие в крупнейшем в России ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв-2020»
«Цифровой прорыв» – крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий. Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В 2019 году участниками конкурса стали свыше 66 тыс. человек, а в финал конкурса вышли более 3 тыс. участников. Одними из победителей конкурса стала команда Genesis из Перми.
«В этот раз мы планируем провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 хабах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит создать действительно конкурентную среду, обеспечить достойные призы от наших партнеров. Каждый партнер, в свою очередь, получит множество различных решений актуальных бизнес-задач. Над каждым кейсом будет работать не одна-две команды, а минимум 10. Что касается финала, то, как и в прошлом сезоне, он пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1,5 тыс. конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Сейчас, согласно индексу «Цифровая Россия», уровень проникновения «цифры» в регионы превышает 60%, а в наиболее продвинутых – перевалил за 75%. Одновременно с этим доля IT-специалистов составляет лишь 2,44% от занятого населения. И в будущем потребность в ИТ-специалистах продолжит только расти.
«К примеру, сейчас, во время распространения новой коронавирусной инфекции, все более актуальными становятся вопросы удаленной работы на дому, онлайн-обучения в вузах и школах, а также удаленной доставки различных товаров (развитие электронной коммерции). Таким образом, новые вызовы становятся дополнительными возможностями для развития ИТ-отрасли, что требует большего количества соответствующих специалистов», – отметил Алексей Комиссаров.
Участником конкурса может стать гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. В соревнованиях могут принять участие программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, специалисты в области data science, менеджеры проектов, дизайнеры программного обеспечения, аниматоры, гейм-дизайнеры, специалисты по UX/UI и прочие специалисты IT-отрасли.
Кроме соревновательной составляющей, программа финала будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.
Участники получат широкий выбор возможностей: стажировки, трудоустройства, менторская поддержка при разработке проектов, образовательная программа, денежные призы. Общий призовой фонд во втором сезоне конкурса составит 40 миллионов рублей.
Формировать кейсы будут государственные и коммерческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI.
Конкурс пройдет в несколько этапов: первый – подача заявки и регистрация, а второй – онлайн-тестирование на предмет цифровой грамотности на наличие базовых знаний и навыков, необходимых для специалистов в IT-секторе.
Участники, которые успешно пройдут онлайн-тестирование, перейдут к третьему этапу – им предстоит объединиться в команды и принять участие в 8 очных региональных отборочных хакатонах.
Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:55 | 18.03.2020
Из свердловского полицейского главка уволился сын известного генерала. Он возглавлял ключевое подразделение в УЭБиПК
19:45 | 18.03.2020
Медики не выявили новых случаев коронавируса в Екатеринбурге
19:18 | 18.03.2020
В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о порядке возврата авиабилетов, приобретенных по невозвратным тарифам
19:00 | 18.03.2020
«Представляете, что там сейчас творится?» Депутат Госдумы в эфире федерального канала раскритиковал главу Камышлова
18:48 | 18.03.2020
В онкодиспансере Свердловской области вдвое увеличилось количество приемов у специалистов
18:22 | 18.03.2020
В Екатеринбурге начали дезинфекцию транспорта
18:13 | 18.03.2020
Одобрены изменения Генплана Перми в отношении двух площадок
18:00 | 18.03.2020
В Пермской краевой детской больнице за год вдвое увеличилось число онлайн-консультаций
17:55 | 18.03.2020
Жители Прикамья могут принять участие в крупнейшем в России ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв-2020»
17:45 | 18.03.2020
На Среднем Урале ближайшие дни будут снежными, но теплыми
17:43 | 18.03.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
17:34 | 18.03.2020
Глава Прикамья: «Достичь успехов в социализации детей позволит работа всего общества»
17:14 | 18.03.2020
Пермские учреждения культуры организуют прямые трансляции концертов, презентаций и лекций
16:46 | 18.03.2020
В Свердловской области создан оперативный штаб по коронавирусу
16:34 | 18.03.2020
В Екатеринбурге продолжается продажа билетов на массовые мероприятия вопреки указу губернатора
16:18 | 18.03.2020
Уральские медники обновили рекордный максимум по выпуску катодной меди
16:10 | 18.03.2020
Вузы Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
15:29 | 18.03.2020
Участковая из Екатеринбурга попала под суд за вымогательство взятки
14:33 | 18.03.2020
В Первоуральске поймали мужчину, убившего жену в здании суда
14:21 | 18.03.2020
В Свердловской области открываются окна «ОНФ.Помощь»
14:01 | 18.03.2020
Появились новые подробности убийства жителем Первоуральска своей жены в здании суда
13:57 | 18.03.2020
Полицейские и бойцы ОМОН задержали в Екатеринбурге двух «закладчиков»
13:51 | 18.03.2020
Парламент Пермского края готов работать дистанционно
13:42 | 18.03.2020
В Первоуральске мужчина убил свою бывшую жену в здании суда
13:32 | 18.03.2020
В Свердловской области по весне могут быть подтоплены 15 муниципалитетов
13:31 | 18.03.2020
Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание КЧС по вопросу профилактики коронавируса
13:21 | 18.03.2020
В России заморозят цены на противовирусные препараты
13:17 | 18.03.2020
Депутата гордумы Екатеринбурга отправили в колонию на 7 лет за взятку
13:15 | 18.03.2020
В поликлиниках Екатеринбурга организованы отдельные входы для тех, у кого повышена температура
13:05 | 18.03.2020
В Прикамье продолжат создавать доступную среду для инвалидов