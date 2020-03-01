Пермские учреждения культуры организуют прямые трансляции концертов, презентаций и лекций

17:14 | 18.03.2020

С 18 марта учреждения культуры закрыты для посещения, но их деятельность не останавливается благодаря широкому использованию онлайн-технологий.



Уже сегодня, 18 марта, Пермская филармония проведет первую прямую трансляцию. Она покажет выступление двух выдающихся музыкантов – лауреатов международных конкурсов: скрипача Павла Милюкова, выпускника пермской детской музыкальной школы №1, и пианиста Эмина Мартиросяна. Концерт пройдет без зрителей. Все желающие смогут его увидеть на сайте краевой филармонии https://filarmonia.online/. Начало в 18:30.



В программе концерта, посвященного 100-летию пермской музыкальной школы №1, произведения Шумана, Франка, Стравинского.



Онлайн-трансляции литературно-музыкальных мероприятий, лекций, экскурсий также организует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек». Трансляции и запись доступны через сервис youtube на канале «Центральной городской библиотеки им. Пушкина. Пермь» https://www.youtube.com/channel/UCe65bMInbazel0NIm4JzAPA.



18 марта в 18:00 будет организована онлайн-трансляция литературно-музыкальной композиции «Пер Гюнт» по пьесе Ибсена.



20 марта будет опубликована уникальная лекция «Феномен эвакуации» о культурной жизни города в годы Великой Отечественной войны. Автор – Елена Дедова.



25 марта в 15:00 состоится презентация книги «Свет и нежность пастели Михаила Бондаренко». Автор-составитель – доктор искусствоведения Ольга Власова.

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