Пермь: новости дня
13:35 | 18.03.2020
Благодаря нацпроекту в Прикамье открылся новый корпус детского сада на 80 малышей
Жителей села с долгожданным открытием нового корпуса поздравил глава Пермского края Дмитрий Махонин. «Вы долго ждали, чтобы очередь в детские сады сократилась. В Пермском крае действует целая программа строительства детсадов: до 2022 года мы должны построить и передать ребятам 36 детских садов, 20 из которых уже введены. Сегодня мы открываем корпус на 80 мест. Желаю, чтобы детский сад стал местом притяжения - чтобы здесь были игры, хорошие игрушки, музыкальные классы, чтобы ребята ходили сюда с удовольствием. Чтобы они вспоминали всю жизнь свой детский сад, своих воспитателей», – поздравил малышей и их родителей с новосельем глава региона.
Мама Любы и Нади Анна Сотуленко рассказала, что открытия нового корпуса в Лобаново ждали давно. «Дети ходят, все рассматривают, хотят поскорее прийти сюда заниматься. А я теперь могу выйти на работу на всю неделю», – поделилась мама двух дочек.
Воспитатель Татьяна Надеждина рассказала, что детки пойдут в новые группы уже в понедельник. «В моей группе будет 29 малышей от 3 до 4 лет. В понедельник с ними уже познакомимся», - говорит Татьяна. В новом корпусе 4 групповых ячейки, буфет-раздаточная, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, кабинеты узких специалистов. На прилегающей к объекту территории оборудовали современную игровую площадку, построили веранды.
Новый корпус построен благодаря поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по строительству социальных объектов. За три года в регионе была сдано 16 детских садов. В 2019-2020 годы должно быть построено 25 детских садов. Объекты возводятся в том числе в рамках нацпроектов «Демография». На сегодня построены 9 детсадов, включая новое здание в Лобаново. До конца этого года будут возведены еще 16 детских садов на 3 тыс. мест.
© «Вечерние ведомости»
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