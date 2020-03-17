Пермский филиал «Т Плюс» перешел в режим повышенной безопасности

12:53 | 18.03.2020

На всех объектах Группы «Т Плюс» в Пермском крае введен режим повышенной безопасности. Компания следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзора и вводит дополнительные меры профилактики в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Меры носят превентивный характер – в «Т Плюс» не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Энергокомпания заботится о здоровье сотрудников и прилагает все усилия для того, чтобы не допустить заболеваний.



«Т Плюс» несет обязательства по электро- и теплоснабжению миллионов клиентов. Поэтому оперативный персонал на станциях и тепловых сетях продолжает работу в полном составе. Нахождение этих сотрудников на рабочем месте необходимо для нормальной работы оборудования и быстрого устранения дефектов. Жизнь, здоровье и безопасность людей – приоритет номер один. Оперативный персонал обеспечивается антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях проводится ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.



Продолжают функционировать офисы продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Здесь проводится ежедневная дезинфекция помещений, сотрудники принимают посетителей в масках и проходят санитарную обработку каждый час. Энергетики рекомендуют решать все вопросы дистанционно – о способах удаленной передачи показаний, оплаты и многом другом можно узнать на сайте https://esplus.ru.

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