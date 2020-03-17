Пермские учреждения культуры вводят меры по профилактике коронавируса

12:31 | 18.03.2020

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми с 18 марта приостанавливает деятельность муниципальных учреждений культуры: выставочных центров, библиотек, театров, культурно-досуговых и концертных центров. Учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, поручено организовать взаимодействие в электронной форме.



Меры по профилактике коронавируса департамент культуры и молодежной политики администрации Перми ввел на основании рекомендаций Министерства культуры России и приказа министерства культуры Пермского края.



Так, руководители образовательных учреждений в сфере культуры должны предусмотреть введение каникул для обучающихся, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному плану. А также организовать работу с ребятами в дистанционном формате.



Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек» временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей.



Муниципальные учреждения культуры - выставочные залы, театры, дворцы культуры - также приостановили свою работу для посетителей.



Кроме того, приостанавливается проведение всех международных мероприятий, в том числе с участием иностранных делегаций.

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