Сформированы списки пермских семей, которые в 2020 году получат денежные выплаты взамен земельного участка

12:27 | 18.03.2020

В этом году выплаты предусмотрены для 200 многодетных семей. Списки сформированы по состоянию на 1 марта и размещены на официальном сайте администрации Перми. Сумма выплат составит 250 тысяч рублей.



Напомним, с конца прошлого года многодетные семьи имеют право приобрести земельный участок, расположенный на территории Пермского края для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства.



В 2019 году в рамках пилотного проекта возможностью получить денежную выплату воспользовались 23 семьи. С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год смогут получать по 200 семей. Список получателей единовременной выплаты в этом году сформирован по состоянию на 1 марта. Он размещен на сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных семей/Предоставление земельных участков» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/social-protection/land/assignation/).



Многодетным семьям, включенным в список получателей единовременной денежной выплаты и подавшим заявление в электронном виде, необходимо, чтобы заявление подписали все совершеннолетние члены семьи. Сейчас семьи могут подбирать подходящий под условия земельный участок и обращаться в департамент социальной политики администрации Перми.



С информацией о предоставлении выплаты в этом году можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пермь в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных семей» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/social-protection/land/). Также можно направить запрос на адрес электронной почты 2361209zemly@mail.ru либо обратиться в департамент социальной политики администрации Перми (улица Газеты Звезда, 9), телефон для справок: 236-12-09.

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