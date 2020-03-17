В Прикамье готовы организовать 4,5 тысячи мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус

12:12 | 18.03.2020

О возможности организации дополнительных койко-мест заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса 17 марта. «В регионе предусмотрено создание дополнительных койко-мест в случае необходимости, проработаны вопросы организации обсерваторов, а также обеспеченности медицинскими препаратами», – отметил глава региона.



Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова доложила, что в общей сложности может быть организовано почти 4,5 тыс. койко-мест. «В соответствии с планом мероприятий, утвержденным оперштабом, сейчас пациентов могут принять 900 койко-мест 30 инфекционных отделений. Эти места обеспечены медпрепаратами, средствами индивидуальной защиты персонала. Дополнительно можно перепрофилировать еще 3,5 тыс. мест в стационарах. В случае необходимости мы можем привлечь 2,5 тыс. человек медперсонала, при этом понимаем, что большая нагрузка придется на первичное звено – осмотр жителей и забор проб», – отметила Оксана Мелехова.



Сейчас в регионе работают два обсерватора – в Перми и Очере, на 110 мест. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой.

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