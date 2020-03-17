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11:14 | 18.03.2020
Восемь прикамцев стали полуфиналистами двух специализаций конкурса «Лидеры России»
В каждой специализации по итогам финала будут объявлены по 30 победителей, по десять лучших из них отправятся на суперфинал. У победителей специализаций конкурса «Лидеры России» будет шанс занять управленческие позиции, поработать под началом наставников – авторитетных представителей профессионального сообщества.
«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя», – пояснил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
В 2020 году на специализацию «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России 2020» пришло 22 272 заявки. После дистанционного этапа 15 марта состоялось контрольное тестирование, в результате которого в полуфинал вышли 214 участников из 52 регионов России: 101 человек из ЦФО, 13 – ЮФО, 14 – УФО, 19 – СФО, 11 – СКФО, 20 – СЗФО, 30 – ПФО, а также 6 – из ДФО.
Специализация «Финансы и технологии» лидирует по количеству поступивших заявок – 61 732 (это 26% от всех 233 830 заявок конкурса). В результате дистанционного этапа и контрольного тестирования полуфиналистами конкурса стали 198 участников из 47 регионов России: 102 человека представляют ЦФО, 18 – ЮФО, 9 – УФО, 11 – СФО, 4 – СКФО, 25 – СЗФО, 24 – ПФО, 5 – ДФО.
Дополнительная информация доступна на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.
Напомним, конкурс «Лидеры России», реализуемый автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России, – флагманский проект одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
На конкурс этого года поступило 233 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу появились отдельные специализации. Среди них лидирует по количеству поданных заявок специализация «Финансы и технологии» (61 732).
Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России, двое из них стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
© «Вечерние ведомости»
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