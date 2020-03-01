В Прикамье увеличат производство средств индивидуальной защиты

21:44 | 17.03.2020

Крупные торговые сети в Прикамье имеют запас продуктов повышенного спроса на 2 месяца, сообщил на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.



Ведомство мониторит цены на продукты, чтобы не допустить спекуляций, и призывает жителей сообщить о фактах повышения цен в минпромторг Прикамья по этой электронной почте Mintorg@permkray.ru.



«По обеспечению жителей края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем с рядом предприятий варианты пошива масок. Их производство будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприятий начинает расширять производство полумасок с угольными фильтрами. Договорились, что они также увеличат выпуск респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в аптеки региона», – подчеркнул Алексей Чибисов.



Резюмируя рассмотрение вопроса, глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что регион должен быть готов обеспечить безопасность населения во всех направлениях: начиная от коммунальных услуг, заканчивая доступностью продуктов питания и медикаментов.



Об отсутствии медицинских масок можно сообщить на портале «Управляем вместе».



С 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. На вечер 16 марта Роспотребнадзор Пермского края подтвердил 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края (342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

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