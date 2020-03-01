В Пермском крае приостановлена работа кино, музеев, библиотек и КДЦ

21:38 | 17.03.2020

На основании рекомендаций Минкульта РФ с 18 марта деятельность музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров в Пермском крае приостановлена. На территории региона вводится запрет на посещение иностранных делегаций, а также запрет на международные мероприятия.



Библиотеки Пермского края временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей.



Музеи Пермского края, кинотеатры, культурные и концертные площадки приостанавливают свою работу для посетителей.



Также вводится запрет на проведение событий, в том числе международных, а также визиты иностранных делегаций.



Отметим, что при желании любой зритель может сдать билеты в краевые театры или филармонию и вернуть 100% их стоимости.



Меры вводятся на основании приказа министерства культуры Пермского края от 17 марта 2020 года и действуют на территории всего региона. Меры, предусмотренные приказом, обязательны и будут действовать до указания об их отмене.

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