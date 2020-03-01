Пермь: новости дня
19:30 | 17.03.2020
Орджоникидзевский район Перми в 2020 году отмечает 80-летний юбилей
Орджоникидзевский район был образован 16 марта 1940 года. Он расположен на двух берегах Камы, в районе проживает более 115 тысяч человек.
Подготовка к значимой дате началась в районе еще в прошлом году. Например, главный ледовый городок района в парке культуры и отдыха им. Чехова был посвящен грядущему 80-летию района. Кроме того, в преддверии юбилея в районе проходили тематические фотовыставки, были открыты экологические тропы «Тайны реки Гайвы» и «Тропинка здоровья».
С круглой датой Орджоникидзевский район поздравили депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты гордумы, заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, руководство крупных предприятий района.
Дмитрий Самойлов в своем поздравлении отметил, что Орджоникидзевский район соединяет в себе уникальные природные территории и силу промышленных предприятий.
– ООО «Камский кабель», группа предприятий «ПЦБК» создают производственную славу не только района, но и всего города Перми. В Орджоникидзевском районе расположена Камская гидроэлектростанция – стратегически важный и очень красивый промышленный объект, обеспечивающий электроэнергией весь город. За последние пять лет в Орджоникидзевском районе произошли заметные изменения – жители видят, что ведется ремонт дорог, строительство объектов соцсферы, реконструкция стадионов, обновляются дворцы культуры и библиотеки. Совместными усилиями мы делаем Орджоникидзевский район еще комфортнее и красивее, – сказал глава города.
Напомним, за последние 5 лет в Орджоникидзевском районе был выполнен ремонт более 800 тысяч кв. м покрытия улично-дорожной сети. Отремонтировано 8 крупных автомобильных дорог, общей площадью более 183 тысяч кв. м. Это улицы Набережная, Январская, Бенгальская, Гайвинская, Новогайвинская, Гремячий лог, дорога на Чусовской водозабор и другие. Кроме того, обустроено 178 придомовых территорий, благоустроено 3 сквера в разных микрорайонах: сквер им. Мичурина, сквер у Дворца культуры им. Чехова, сквер у Дворца культуры им. Пушкина. Строятся сети освещения в районах частной застройки, внимание уделяется и строительству инженерной инфраструктуры.
Построено и отремонтировано 4 детских сада – «Гардарика», «Электрон», детские сады № 400 и № 368. В рамках нацпроекта «Образование» возводится новый корпус гимназии № 3 в микрорайоне Гайва, уже реконструированы стадионы «Гайва» и «Молния». Проводился и ремонт учреждений культуры, в частности, Дворца культуры «Искра», Дворца культуры им. Пушкина. В Орджоникидзевском районе была открыта первая в Перми модельная библиотека нового поколения № 8 им. Островского. Открытие библиотеки стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура».
Район активно включился и в реализацию других нацпроектов, например, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах – ремонт улиц Новогайвинской, Генерала Черняховского, дороги в микрорайон Заозерье, моста плотины Камской ГЭС. В рамках национального проекта «Демография» планируется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Академика Веденеева. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» будут созданы новые места для досуга и отдыха жителей района – скверы в микрорайонах Бумажник и Кислотные дачи.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:30 | 17.03.2020
Орджоникидзевский район Перми в 2020 году отмечает 80-летний юбилей
19:20 | 17.03.2020
Все коммунальные службы Прикамья работают в режиме повышенной готовности
19:05 | 17.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге закроют больницу №40
18:58 | 17.03.2020
В Екатеринбурге проходит практический семинар по трезвенному просвещению
18:40 | 17.03.2020
Комиссия МЧС проведет проверку готовности к половодью и пожарам в Свердловской области
18:13 | 17.03.2020
В Перми открыт весенний сезон «Прогулок с экологом»
17:58 | 17.03.2020
В Перми порядка 1300 школьников выбрали дистанционную форму обучения
17:41 | 17.03.2020
В Екатеринбурге пройдёт митинг против конституционной реформы в России
17:27 | 17.03.2020
Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют для автомобильного движения в сторону уральской столицы
17:04 | 17.03.2020
В сети появилось видео, как в Екатеринбурге курьер «Яндекс.Еды» складывал продукты из мусорки в фирменную сумку
17:02 | 17.03.2020
В Прикамье ожидается похолодание и сильный ветер
16:43 | 17.03.2020
В столице Урала подтвердили первый случай нового коронавируса
15:52 | 17.03.2020
Свердловские власти рекомендуют жителям ограничить поездки по России
15:26 | 17.03.2020
В Екатеринбурге скончалась женщина, получившая ножевое ранение на детской площадке
14:40 | 17.03.2020
Ближайший матч свердловского ФК «Урал» сорвался из-за запрета на проведение спортивных мероприятий
14:17 | 17.03.2020
На въездах в столицу Урала установят новые камеры
13:51 | 17.03.2020
Ради трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма сносят дома
13:30 | 17.03.2020
В Екатеринбурге мошенники торгуют медицинскими масками через интернет
13:28 | 17.03.2020
Южноуральцы могут получить бесплатные консультации юриста
13:08 | 17.03.2020
Свердловские металлурги опубликовали видеоотчёт о природоохранной деятельности на Северном Урале
13:03 | 17.03.2020
В Кольцово вводится прямой рейс Екатеринбург – Советский
12:53 | 17.03.2020
Минздрав Прикамья разъясняет порядок тестирования на коронавирус
12:45 | 17.03.2020
В Нижнем Тагиле введены дополнительные меры защиты против коронавируса
12:44 | 17.03.2020
В Прикамье наградили социальных работников за работу с детьми
12:38 | 17.03.2020
В Перми продолжается прием заявок на участие в конкурсе видеороликов, посвященных 75-летию Победы
12:26 | 17.03.2020
В Екатеринбурге осужден воришка дамских сумочек
12:19 | 17.03.2020
В Пермском крае зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом