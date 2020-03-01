Орджоникидзевский район Перми в 2020 году отмечает 80-летний юбилей

19:30 | 17.03.2020

Значимую дату район, в котором проживает 115 тысяч человек, встречает с обновленными автомобильными дорогами, детскими садами, спортивными и культурными объектами.



Орджоникидзевский район был образован 16 марта 1940 года. Он расположен на двух берегах Камы, в районе проживает более 115 тысяч человек.



Подготовка к значимой дате началась в районе еще в прошлом году. Например, главный ледовый городок района в парке культуры и отдыха им. Чехова был посвящен грядущему 80-летию района. Кроме того, в преддверии юбилея в районе проходили тематические фотовыставки, были открыты экологические тропы «Тайны реки Гайвы» и «Тропинка здоровья».



С круглой датой Орджоникидзевский район поздравили депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты гордумы, заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, руководство крупных предприятий района.



Дмитрий Самойлов в своем поздравлении отметил, что Орджоникидзевский район соединяет в себе уникальные природные территории и силу промышленных предприятий.



– ООО «Камский кабель», группа предприятий «ПЦБК» создают производственную славу не только района, но и всего города Перми. В Орджоникидзевском районе расположена Камская гидроэлектростанция – стратегически важный и очень красивый промышленный объект, обеспечивающий электроэнергией весь город. За последние пять лет в Орджоникидзевском районе произошли заметные изменения – жители видят, что ведется ремонт дорог, строительство объектов соцсферы, реконструкция стадионов, обновляются дворцы культуры и библиотеки. Совместными усилиями мы делаем Орджоникидзевский район еще комфортнее и красивее, – сказал глава города.



Напомним, за последние 5 лет в Орджоникидзевском районе был выполнен ремонт более 800 тысяч кв. м покрытия улично-дорожной сети. Отремонтировано 8 крупных автомобильных дорог, общей площадью более 183 тысяч кв. м. Это улицы Набережная, Январская, Бенгальская, Гайвинская, Новогайвинская, Гремячий лог, дорога на Чусовской водозабор и другие. Кроме того, обустроено 178 придомовых территорий, благоустроено 3 сквера в разных микрорайонах: сквер им. Мичурина, сквер у Дворца культуры им. Чехова, сквер у Дворца культуры им. Пушкина. Строятся сети освещения в районах частной застройки, внимание уделяется и строительству инженерной инфраструктуры.



Построено и отремонтировано 4 детских сада – «Гардарика», «Электрон», детские сады № 400 и № 368. В рамках нацпроекта «Образование» возводится новый корпус гимназии № 3 в микрорайоне Гайва, уже реконструированы стадионы «Гайва» и «Молния». Проводился и ремонт учреждений культуры, в частности, Дворца культуры «Искра», Дворца культуры им. Пушкина. В Орджоникидзевском районе была открыта первая в Перми модельная библиотека нового поколения № 8 им. Островского. Открытие библиотеки стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура».



Район активно включился и в реализацию других нацпроектов, например, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах – ремонт улиц Новогайвинской, Генерала Черняховского, дороги в микрорайон Заозерье, моста плотины Камской ГЭС. В рамках национального проекта «Демография» планируется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Академика Веденеева. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» будут созданы новые места для досуга и отдыха жителей района – скверы в микрорайонах Бумажник и Кислотные дачи.

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