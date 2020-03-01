Пермь: новости дня
19:25 | 17.03.2020
Новая техника усилит пожарную безопасность восьми территорий Пермского края
17 марта глава Прикамья Дмитрий Махонин передал ключи и документы на автоцистерны начальникам краевых пожарных частей.
Транспорт куплен в рамках госпрограммы Пермского края «Безопасный регион». Власти региона на протяжении трех лет последовательно оказывают поддержку оперативным службам, приобретая авто для полиции, пожарно-спасательных подразделений региона.
Как отметил Дмитрий Махонин, закупаемая техника и строительство новых пожарных депо должны повысить безопасность региона. «В ближайшие два года мы планируем закупать и передавать по восемь автомобилей. Продолжим строительство пождепо – в этом году планируем построить и ввести пять, – рассказал Дмитрий Махонин. – Было бы здорово, если бы использовать эту технику приходилось нечасто. Но если случилась чрезвычайная ситуация, то жизненно важно, чтобы техника не подводила, а жители чувствовали себя в безопасности».
Новые транспортные средства направлены в Кондратово, Юрлу, Всеволодо-Вильву, Кунгур, Горнозаводск, в села Ваньки и Сива и поселок Ляпино.
Самое главное преимущество нового транспорта – скорость и состояние, подчеркивает начальник пожарной части № 133 Алексей Погодин. «Эти автомобили должны ходить на длинные расстояния в сжатые сроки. Новые автомобили реже ломаются», – говорит пожарный.
Отметим, краевые власти системно обновляют материально-техническую базу ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2017 году 58 единиц техники поступили в помощь полицейским и еще 15 единиц были переданы спасателям. В 2018-м – еще 14 авто для полиции. В 2018 и 2019 годах для пожарно-спасательных подразделений региона приобретены 17 авто. В 2019 году приобретено 31 авто и 1 автобус для полиции.
© «Вечерние ведомости»
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