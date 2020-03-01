Все коммунальные службы Прикамья работают в режиме повышенной готовности

19:20 | 17.03.2020

На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в условиях режима повышенной готовности необходимо создать условия для обеспечения коммунальной безопасности. «Данные службы приведены в режим повышенной готовности. Во время домашней изоляции или нахождении на карантине жители должны получать все коммунальные услуги: в домах должен быть свет, газ, вода, тепло, мусор должен вывозиться. Все должно работать четко, в интересах людей», - обозначил глава региона.



Зампред правительства по блоку ЖКХ Антон Удальев заявил, что все коммунальные службы разработали план действий, в том числе между собой. «Каждая структура предусмотрела действия, режим взаимозаменяемости и посменный график работы сотрудников. Ряд ресурсоснабжающих организаций перешел на онлайн-прием обращений жителей», - отметил Антон Удальев.



С 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. По состоянию на вечер 16 марта Роспотребнадзор Пермского края подтвердил 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса публикуется в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края.



Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья работают в режиме повышенной готовности.



Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.



Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

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