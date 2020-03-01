Фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» переносится на более позднее время

19:06 | 17.03.2020

В рамках реализации городского плана мероприятий по профилактике заболеваний коронавирусом, фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» с 4 апреля предварительно переносится на 3 квартал 2020 года.



Напомним, во время действия режима повышенной готовности на территории Пермского края, в том числе в Перми, отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия с численностью участников более 1000 человек.



В целях предотвращения и профилактики распространения коронавируса фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», запланированный на 4 апреля, предварительно переносится на 3 квартал текущего года. Точная дата и время проведения фестиваля будут сообщены дополнительно.



При этом купленные слоты участников сохраняются и будут действительны в день проведения фестиваля. Участники, оплатившие стартовый взнос, имеют право вернуть деньги на основании заявления, документа, подтверждающего факт оплаты взноса, и реквизитов своей банковской карты с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 в спортивной школе «Летающий лыжник» по адресу: бульвар Гагарина, 28. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 282-60-30, 261-99-02, 263-35-49.

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