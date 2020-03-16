Пермь: новости дня
14:03 | 17.03.2020
Более 20% объема незаконной рубки в Прикамье выявлено космическим мониторингом
«За последние три года объем незаконных рубок сократился в более чем 2 раза, а их количество - в 1,3 раза. Сумма ущерба от них сократилась также более чем в 2 раза. Такие результаты удалось достичь, в том числе, благодаря комплексному применению всех видов дистанционного мониторинга», - отмечает глава региона Дмитрий Махонин.
На сегодняшний день космический дистанционный мониторинг лесов охватывает 10,2 млн гектаров, это 85 % от общей площади лесов Пермского края. Из них 2,7 млн гектаров охвачены непрерывным и оперативным космическим мониторингом лесов, когда анализ космоснимков происходит 1 раз в месяц и 1 раз в 2 недели соответственно.
«Комплексное применение на территории Пермского края всех видов дистанционного мониторинга позволило выявить существенное число ранее совершенных незаконных рубок и обеспечить значительный профилактический эффект. По итогам дистанционного мониторинга лесов в 2019 году был подтвержден 41 случай нарушений лесного законодательства. Нарушения выявлены на площади 91,6 га общим объемом 6,3 тысячи куб. м», – комментирует и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.
На сегодня минприроды находится в стадии заключения контракта по реализации проекта по космическому мониторингу оставшихся 1,8 млн гектаров.
Отдельно на координационном совещании рассмотрели вопрос «теневого» оборота древесины, предоставленной для собственных нужд граждан. По итогам работы межведомственных комиссий по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Пермского края в 2019 году было выявлено 120 фактов нецелевого использования древесины.
Дмитрий Махонин поручил региональному министерству информационного развития и связи совместно с минприроды проработать вопрос ведения очереди граждан, обращающихся в лесничество за деловой и дровяной древесиной для собственных нужд, в электронном виде. Необходимо создать электронный реестр заявителей. Кроме того, рассмотреть вариант подачи заявлений через МФЦ.
Введение электронной очереди позволит сделать прозрачным процесс получения древесины и формализует поток заявителей. На сегодняшний день очередь на получение деловой древесины составляет 26 тысяч заявителей, необходимо предоставить 2,5 млн кубометров. В Пермском крае сегодня существует очередность получения деловой древесины для собственных нужд от 1 до 15 лет, дровяной древесины с целью отопления жилых помещений – до 1 года.
В Пермском крае леса занимают порядка 12 млн га. Лесовосстановление в крае проведено на площади 47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс. гектаров высадили 11,7 млн сеянцев хвойных пород. Край обеспечил отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 82,9 %. Тем самым Пермский край выполнил план на 2019 год нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.
© «Вечерние ведомости»
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