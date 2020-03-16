Пермь: новости дня
12:44 | 17.03.2020
В Прикамье наградили социальных работников за работу с детьми
Глава Прикамья поблагодарил социальных работников и отметил, что работа с детьми очень важная и очень сложная: «Это очень ответственный и почетный труд. Очень рад, что в нашем регионе есть люди, которые отдают себя этому делу, потому что, мы знаем, чужих детей не бывает».
Ильшат Гилязов, Татьяна Сокол и Ольга Фадеева получили награды за вклад в развитие современных методов и технологий социально-психологический реабилитации несовершеннолетних в Пермском крае и многолетний добросовестный труд. Все они работают в отрасли уже более пяти лет, а Татьяна Борисовна посвятила своей деятельности почти 30 лет жизни.
Ильшат Гилязов лично принимает участие в судьбе трудных подростков, помогая им и их семьям в решении жизненных проблем. Под его руководством были разработаны и внедрены программы и системы, направленные на сокращение подростками пропусков занятий, употребления психоактивных веществ и попыток суицида. Также в техникуме, где трудится Ильшат Фарсыевич, в работе с подростками из неблагополучных семей особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В 2019 году на базе учебного заведения был впервые проведен краевой конкурс «Будем помнить!», посвященный Дню Победы. В нем приняли участие более 20 профессиональных образовательных учреждений Пермского края.
Татьяна Сокол вместе с коллективом «Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» особое внимание уделяет женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с совершенным насилием в отношении детей. Под ее руководством ежегодно успешную реабилитацию проходят более 300 детей. В Центре реализуются программы просвещения для замещающих родителей, за год более 3,5 тыс. родителей получают психолого-педагогическую помощь по вопросам воспитания и развития детей. В июле 2014 года Татьяна Борисовна на базе своего учреждения организовала работу «зеленой комнаты», в которой оказывается профессиональная психологическая помощь детям 3-11 лет, оказавшимся жертвами насилия, терапевтическим методом игровой психотерапии.
Основная задача Ольги Фадеевой как специалиста комиссии по делам несовершеннолетних – создание условий для успешной реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении. Она применяет современные технологии работы с подростками (в том числе социальные сети как способ коммуникации), а также передовые методы образования и просвещения родителей. Также с 2014 года Ольга Юрьевна сотрудничает в Чусовом с благотворительным фондом «ОМК-Участие». Благодаря этому ежегодно оказывается помощь 20-30 семьям, находящимся в социально опасном положении. Передовые методы приносят свои плоды: в Чусовом растет процент семей, снятых с учета по результатам положительной реабилитации. За последние два года повторно поставленных на учет семей не выявлено.
© «Вечерние ведомости»
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