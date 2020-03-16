В Перми продолжается прием заявок на участие в конкурсе видеороликов, посвященных 75-летию Победы

12:38 | 17.03.2020

Конкурс проходит в шести номинациях. Заявки на участие принимаются до 30 марта включительно.



Напомним, к участию в конкурсе приглашаются индивидуальные участники или группы участников в возрасте от 14 до 30 лет — учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, проживающие на территории Перми.



Конкурс проходит в шести номинациях. Среди них — «Видео-открытка», «Салют Победы», «Социальный ролик», «Мой вклад в память о Победе», «Поздравление», «Герои рядом».



Для участия необходимо отправить файл или ссылку на скачивание ролика на электронную почту media_centr_perm@mail.ru вместе с отсканированной заявкой, согласием на обработку персональных данных, согласием на видеосъемку и трансляцию фото и видеоизображения в СМИ и в сети интернет. Заявки принимаются до 30 марта включительно. Организатором конкурса является медиа-центр Дворца молодtжи города Перми.



Конкурс проводится при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, городского департамента образования и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Пермского края.

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