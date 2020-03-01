В Перми утвержден порядок предоставления субсидий владельцам НТО на возмещение части затрат

19:16 | 16.03.2020

Финансовая поддержка будет оказываться в связи с приобретением или изготовлением типового нестационарного торгового объекта.



Как пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, также юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.



Размер субсидии составит для киоска площадью 6 кв. м – 12 тысяч рублей за кв. м, 9 кв. м – 10 тысяч рублей за кв. м, павильона – 7 тысяч рублей за кв. м. Максимальная сумма субсидии предусмотрена в размере 200 тысяч рублей на один нестационарный объект. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку и «порог входа» в бизнес.



Прием и регистрация заявок и документов осуществляется департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми и завершается за 2 месяца до окончания финансового года.

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