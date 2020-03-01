Пермь: новости дня
18:09 | 16.03.2020
Салоны общественного транспорта Пермского края будут дезинфицировать на каждой конечной остановке
Власти Пермского края для профилактики коронавирусной инфекции усилят меры безопасности в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Актуальная информация по распространению коронавируса на территории региона опубликована в спецразделе https://permkrai.ru/antivirus/.
Всем перевозчикам Пермского края разосланы рекомендации Министерства здравоохранения РФ о мерах по профилактике распространения вируса. Владельцам пассажирских транспортных средств рекомендовано на конечных остановках проводить дезинфекцию салонов, водителям, кондукторам автобусов и такси - работать в медицинских масках.
Напомним, в международном аэропорту «Пермь» все пассажиры прилетающих рейсов проверяются тепловизором. В аэропорт завезены экспресс-тесты для выявления заболевших. Медицинский персонал прошел специальное обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи пациентам.
Железнодорожный вокзал Пермь II также укомплектован тепловизорами. Медицинские пункты железнодорожного и автовокзалов находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.
Пермякам и гостям края, в свою очередь, необходимо соблюдать меры личной гигиены: использовать защитные маски, чаще мыть руки, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой.
Напомним, с 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
Во время действия режима на территории Пермского края отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия с численностью участников более 1000 человек.
Для своевременного выявления заболевших и направления их на лечение в медицинские организации с 16 марта во всех образовательных учреждениях края будут организованы «утренние фильтры»; в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II будет организована термометрия (удаленное измерение температуры тела) всех прибывающих пассажиров, а также санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечных остановках маршрутов общественного транспорта.
Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.
© «Вечерние ведомости»
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