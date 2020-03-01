Пермь: новости дня
17:51 | 16.03.2020
В Перми на Компросе ведется устройство ливневой канализации
Комсомольский проспект – знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения исторической улицы. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина выполнен, поэтому подрядчик перешел к ремонту следующего участка – от улицы Ленина до улицы Советской.
Сейчас началось строительство ливневой канализации – установлено 6 смотровых и 5 дождеприемных колодцев по четной стороне улицы, осталось установить еще порядка 10. Закончен демонтаж ограждения от улицы Ленина до улицы Петропавловской, в ближайшее время подрядчик приступит к строительству кабельной канализации. В дальнейшем на этом участке будет выполнен ряд работ, включающих укладку гранитной плитки, замену аварийных деревьев на молодые саженцы-крупномеры, ремонт покрытия проезжей части и другие. Работы на участке от улицы Ленина в сторону улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.
На участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской завершена установка нового чугунного ограждения. Напомним, на этом участке уже работают 12 новых светильников на бульварной части улицы, еще 14 устанавливаются на проезжей части Комсомольского проспекта. Фонари отлиты из чугуна на знаменитом Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. В ближайшее время планируется приступить к завершающим работам по укладке тротуарной плитки. Также на этом участке в 2020 году планируется завершить работы озеленению и благоустройству территории.
Отметим, в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.
Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появятся люки в зверином стиле – на них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.
© «Вечерние ведомости»
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